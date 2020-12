Care sunt reacțiile adverse ale vaccinului anti-COVID. Medicul Valeriu Gheorghiță: Sunt de intensitate ușoară medie până acum

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a explicat care ar putea să fie reacţiile adverse după administrarea vaccinului anti-COVID-19.

Medicul a subliniat că acestea "sunt de intensitate ușoară medie până acum".

"Sunt reacții adverse locale. Durere la locul de administrare, roșeață, tumefacție. Se mai poate înregistra ușoară febra, dureri articulare sau musculare.

Ca reacții majore au fost dureri majore dar s-au înregistrat doar la persoane cu istoric alergic precum alergii anafilactice".

Valeriu Gheorghiță mai spune că "oamenii pot decide in cunoştinţă de cauza ce vor sa facă".

"Se estimează pe baza datelor medicale că răspunsul imun va fi de o durata mai mare.

La acest moment datele sunt dinamice. Ne adaptam la toate datele științifice. În Anglia s-a ajuns la 1 milion de persoane vaccinate fără a exista efecte adverse majore. Privind timpul de lucru imun datele sunt in dinamica.

Fiecare etapă din strategia de vaccinare are obiectivele ei. Prima etapa privește protecția sănătății personalului medical. pentru ca ei lucrează. In a doua etapa, când vor fi vaccinați general, se va diminua impactul virusului, nu va exista cazuistica dramatică si nici decese așa multe", mai spus medicul militar.

”Din acest punct de vedere, suntem cu toţii martorii unor preocupări intense în rândul opiniei publice, există speranţă, există încredere, în acelaşi timp există şi ezitare pe marginea acestei teme, legată de vaccinare, însă sunt în acelaşi timp bucuros că putem să oferim din ce în ce mai multe răspunsuri la întrebările pe care fiecare persoană le are vizavi de importanţa vaccinării în momentul de faţă ca măsură sigură şi eficientă legată de campania de vaccinare şi de limitarea consecinţelor negative ale pandemiei.

Am primit în ultimele zile o serie de întrebări legitime legate de prima persoană care va fi vaccinată.

Prima persoană care va fi vaccinată o veţi cunoaşte mâine, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, dar pot să vă spun de la început, în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare, mă interesează şi a doua persoană care se vaccinează, şi a treia persoană care se vaccinează şi a mia persoană care urmează să se vaccineze, atât din rândul personalului medical, cât şi din rândul celorlalte categorii populaţionale conform etapelor din strategia de vaccinare”, a mai spus medicul.

