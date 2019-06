Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că din punctul său de vedere, polițiștii și jandarmii și-au atins obiectivele misiunii de la Cimitirul din Valea Uzului.

”Am cerut o informare completă cu ce s-a întâmplat acolo pe 6 iunie, cu ocazia Zilei Eroilor. Aprecierea mea este că reprezentanții Poliției și Jandarmeriei și-au atins cele trei obiective principale ale misiunii, adică s-a evitat producerea de violențe între cele două grupuri de români și de etnici maghiari chiar dacă a existat o evidentă activitate de mobilizare a radicalilor sau ultrașilor și dintr-o parte, și din alta. Deși au existat momente tensionate, nimeni nu a fost lovit sau rănit și nu s-a impus intervenția în forță a structurilor noastre. Nu s-au produs distrugeri, incendieri sau orice alte lucruri care ar fi putut reprezenta o profanare de morminte. Singurul aspect care a rămas în discuție ține de modul în care s-a ajuns ca porțile acelui cimitir au ajuns să fie rupte. Acest lucru face obiectul unui dosar penal”, a declarat ministrul.

Carmen Dan a mai precizat că ”pare tot mai evident că anumite grupuri sau persoane, profitând de situația juridică neclară a acestui așezământ au alimentat o stare de tensiune în speranța generării unui conflict care să permită potențarea unor interese”.

„Este o apreciere pe care o am cunoscând bine subiectul”, a mai menționat Carmen Dan.

