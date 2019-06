Ministrul de Interne, Carmen Dan, a susținut luni o conferință de presă în care a încercat să vină cu explicații pentru modul în care s-au desfășurat alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai.

Carmen Dan a susținut că nu a făcut precizări până acum pentru că a fost plecată din țară și a acuzat opinia publică de faptul că ar încerca să o transforme în ”vinovatul de serviciu” pentru orice se întâmplă.

”M-am dorit să înțeleagă lumea că acest minister este unul în care există un mecanism de luare a deciziilor, există oameni care au pregătirea necesară să stabilească atât ce ține de componenta operativă, cât și cea administrativă.

Mi-aș fi dorit să putem spune la momentul potrivit care sunt argumentele noastere, însă în lipsa ministrului această instituție nu are vocile ei care să se facă auzite. Eu am fost prezentă la ultimul consiliu JAI, câteva subiecte au rămas fără răspuns. Probabil de aceea, neștiind nimeni din opinia publică cine sunt acei specialiști din conducerea MAI, singurul vinovat de serviciu este Carmen Dan, pentru orice se întâmplă, oriunde se întâmplă. Mă refer la aspecte care pleacă de la acțiunea individuală a unui angajat până la cele mai importante decizii luate în numele României la nivel european în zona de securitate internă”, a declarat Carmen Dan.

Aceasta a mai anunțat că luni va fi publicat pe site-ul ministerului infomarea MAI privind alegerile din țară și a lansat și un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis.

”A existat o amplă discuție referitoare la organizarea alegerilor europarlamentare și a referendumului. Vă amintiți cererea președintelui privind demisia mea și a domnului Meleșcanu. Vă amintiți și răspunsul meu. Pentru a nu mai lungi acest subiect, am decis ca infomarea MAI privind alegerile din țară să fie făcută publică astăzi pe site-ul Ministerului.

Am vorbit cu doamna prim-ministru și consider că aceasta este cea mai transparaentă abordare. În acest document există câteva aspecte destul de interesante care s-au înregistrat cu tabletele din secțiile de votare conectate la softul SIMPV. Fac mențiunea că nu este în competența și responsabilitatea MAI.

Până la finalul zilei alegerilor am înregistrat peste 9000 de sesizări privind posibile cazuri de vot multiplu. Poliția a avut de verificat mii de situații ipotetice de fraudă consumând resurse de oameni și timp. În final am constatat că tot noi suntem pe lista vinovaților domnului președinte”, a mai spus Carmen Dan.

