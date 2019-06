Carmen Dan: În mandatul meu s-au luat cele mai multe mijloace de protecţie pentru poliţişti (VIDEO)

În ultimii doi ani au fost cumpărate cele mai multe mijloace de protecţie pentru poliţişti, precum şi cele mai multe autospeciale de la mandatul lui Gabriel Oprea încoace, a precizat ministrul de Interne, Carmen Dan, în cadrul unor declaraţii de luni.

"Dincolo de situaţia tragică, de suferinţă familiei şi a camarazilor, subiectul principal pe care-l putem discuta acum, la rece, după ce emoţia a mai trecut, este dotarea poliţie.

În acest domeniu am destule lucruri cu care nu mă pot mulţumi, cu atât mai mult cu cât este responsabilitatea ministrului să aducă resurse financiare şi logistice pentru nevoile ministerului.

Dar oare trebuie să-mi dau demisia pentru că am adus cel mai mare buget din istoria ministerului de Interne din ultimii 10 ani?

Sau poate pentru în mandatul meu s-au luat cele mai multe mijloace de protecţie pentru poliţişti şi mă refer la vestele anti-injughiere şi inclusiv la vestele anti-glont. Sau poate pentru că în ultimii doi ani s-au achzitionat cele mai multe autospeciale, după cele din mandatul ministrului Oprea, din 2015 (...)", a declarat Carmen Dan.

În continuare, Carmen Dan a enumerat toate dotările pe care MAI le-ar fi făcut în timpul mandatului ei.

"Dacă ne referim la maşini, la nivelul Poliţiei Romane gradul de înzestrare a parcului auto (...) se va ajunge până la aproximativ 60%. Probabil că mă repet, dar avem şi banii şi procedurile lansate pentru achiziţia de maşini.

În 2016, anul guvernului de specialişti, s-au luat în MAI 923 de maşini. În 2017 şi 2018 am achiziţionat în MAI peste 3.800 de maşini. Iar în 2019 avem sumele necesare pentru alte 1.700 de maşini. (...)

În 2017, la nivelul Poliţiei Romane existau doar 1.690 de maieuri anti-injughiere, iar de atunci au fost cumpărate încă 6.500. Există alocare bugetară pentru alte 5.000 de bucăţi.

Tot în aceşti doi ani s-au cumpărat şi aproape 2.600 de veste anti-glont. (...) Vom avea anul acesta, aproximativ 8.000 de veste", a completat ministrul.

De asemenea, ministrul Carmen Dan a dat şi vina pe Guvernul Cioloș pentru faptul că nu au fost făcute mai multe achiziţii, într-un timp mai scurt.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.