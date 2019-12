Fostul ministru de Interne Carmen Dan a declarat, vineri, la ieșirea de la DIICOT, unde a dat declarații în dosarul 10 august, că în calitatea sa de ministru nu a avut un rol activ în coordonarea acțiunilor operative și că nu a vorbit cu Liviu Dragnea în acea zi.

”Mă așteptam să fiu chemată încă de anul trecut. De câte ori am avut posibilitatea, nu s-a pus problma niciun moment să evit în a mă prezenta în fața organelor de anchetă.

A durat destul de mult pentru că cei care au pus întrebări au fost interesați să lămurească foarte multe aspecte”, a spus fosta șefă a MAI.

Aceasta a declarat că a dat detalii în fața anchetatorilor despre rolul pe care l-a jucat în coordonarea acțiunilor din 10 august 2018.

”Rolul pe care l-a avut ministrul Carmen Dan în acea zi. În niciun caz un rol activ, de coordonare a acțiunilor operative (...) Ministrul, indiferent de culoarea politică, nu conduce misiunile operative.

Nu am vorbit cu Liviu Dragnea. Am facut precizări și referitoare la comunicarea cu anumite persoane politice. Nu am comunicat, nu am avut întâlniri în acea zi cu nicio persoană politică, care era în afara interesului de activitate al ministerului. Am trimis precizări și mesaje operative prim-ministrului României”, a mai spus Carmen Dan.

Întrebată dacă își menține punctul de vedere potrivit căruia în 10 august 2018 a avut loc o încercare de lovitură de stat, Carmen Dan a răspuns: ”Nu am lămurit eu aspectele de genul acesta. Am spus care este părerea mea referitor la modul in care s-a organizat, coordonat acea activitate”.

La ieșirea de la audieri, Carmen Dan a fost întâmpinată de protestatarii Cristian Dide și Marian ”Ceaușescu”. Primul a atacat-o cu un tub cu muștar pe fosta șefă a MAI, fiind ulterior luat la înterebări de jandarmi.