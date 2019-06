Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru tragedia care a zguduit Poliţia Română după ce duminică un poliţist a fost ucis în misiune în timp ce încerca să captureze un interlop urmărit pentru tâlhărie.

Deşi lideri de sidincat şi ofiţeri de poliţie au vorbit despre slabă dotare a poliţiştilor, ofiţerul ucis fiind dotat cu pistol Carpaţi 74, Carmen Dan susţine că ea ca ministru nu are nicio responsabilitate în echiparea poliţiştilor.

"Eu nu mă scuz şi nu fug de responsabilitate, dar cred că nu crede nimeni că ministrul este cel care echipează un polițist atunci când pleacă în misiune", a declarat Carmen Dan, luni, în cadrul unei conferinţe de presă.

