Carmen Dan, reacţie după cazul care a şocat România: "Cred că este evident pentru toată lumea care a fost rolul Poliției acolo. Nu polițistii sunt cei care au bruscat copilul minor!" (FOTO, VIDEO)

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o primă reacţie cazul şocant de la Baia de Aramă unde un copil a fost luat cu forţa de autorităţi de la familia asistentului maternal care l-a crescut pentru a fi dat spre adopţie.

Carmen Dan a arătat că este clar pentru orice de ce poliţiştii erau prezenţi la faţa locului şi a subliniat că nu poliţiştii au fost cei care au bruscat copilul pentru a fi luat din locuinţa asistentului maternal.

"După atitudinea corectă și firească a CSM de zilele trecute în cazul pedofilului, mă aștept la o reacție asemănătoare și în cazul fetiței din Mehedinți.

Cred că este evident pentru toată lumea care a fost rolul Poliției acolo. Nu polițistii sunt cei care au bruscat copilul minor!", a scris Carmen Dan pe Facebook.

De altfel, pe imaginile de la faţa locului se vede cum procuroarea Maria Piţurcă, de la Curtea de Apel Craiova, este cea care o târâie pe jos pe fetiţă în timp ce poliţiştii asistă la scenă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.