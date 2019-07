Ministrul Internelor, Carmen Dan, vrea ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) să fie eliminat din procesul de vot. Dan a declarat, marți, după ce a fost audiată în comisia specială care verifică posibile fraude la alegerile din 26 mai, că de tabletele care monitorizează prezența la vot ar trebui să se ocupe Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

„Aprecierea mea este că acest sistem (de monitorizare a prezenţei la vot - n.r.) nu ar trebui să fie în competenţa şi responsabilitatea exclusivă a unui serviciu special, dacă ne dorim un proces electoral transparent, atâta timp cât avem o autoritate electorală transparentă, cum este AEP, care ar putea să preia şi aceste prerogative. Eu cred că s-ar elimina, în acest fel, suspiciuni că în procesul electoral ar putea fi imixtiuni de un fel sau altul”, a declarat Carmen Dan la ieșirea de la audieri.

Totodată, Carmen Dan a susținut că nu este nevoie de pază înarmată în secțiile de votare.

„Eu cred că România este un stat atât de democratic încât să ne permitem să ne exercităm dreptul la vot, fără să existe, vă dau un exemplu, pază armată, aşa cum dispune legislaţia electotorală. Noi am permis să menţinem în responsabilitatea MAI paza secţiilor de votare dar nu înţelegem de ce trebuie să fie înarmată”, a mai spus Carmen Dan.

