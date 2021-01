Carmen Dorobăț, infectată cu COVID-19 la puțin timp după vaccinare: Cateogoric că nu are legătură cu vaccinarea. Contactul infectant a fost după 3-4 zile. Nu era timp să formez anticorpi

Carmen Dorobăț, fostul managerul al Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, s-a infectat cu COVID-19 la mai puțin de 48 de ore de la vaccinare.

Medicul a explicat într-o intervenție pe B1 TV că infectarea ulterioară nu are nici o legătură cu vaccinul pe care l-a făcut, deoarece a intrat în contact cu o persoană infectată, la scurt timp după imunizare, periodă în care corpul nu a avut timp să producă anticorpi.

"Categoric că nu are legătură cu vaccinarea. M-am vaccinat pe 27 decembrie. Contactul infectant a fost la 3-4 zile după, ceea ce înseamnă că nu puteam să fiu protejată, întrucât nu era timp să formez anticorpi. Simptomatologia de debut a fost ștersă, motiv pentru care pot să cred că nu a fots zgomotoasă tocmai prin faptul că au început să apară astfel de anticorpi. Nici vorbă cineva să înțeleagă că este vorba despre o formă de boală care să fie în legătură cu administrarea vaccinului.

Am o stare genearlă bună, simptomele au fost destul de șterse de la început. â A fost o stare subfebrilă, lipsa poftei de mâncare și acestea m-au făcut să mă testez, rezultatul a fost pozitiv. Nu mă tratez eu pe mine, pentru că așa nu se face. M-am sfătuit cu domnul Adrian Streinu-Cercel. Urmez o schemă de tratament minimă și eu sper să fie bine", a spus Carmen Dorobăț.

