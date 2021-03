Carmen Dorobăț: Spre deosebire de virusul gripal, SARS-CoV-2 are o mobilitate deosebită. În ciuda vaccinării, a testării și a limitării focarelor, acest virus reușește să își creeze noi structuri genetice (VIDEO)

Carmen Dorobăț, medic primar boli infecțioase la Iași, a explicat că va trebui să învățăm să trăim cu SARS-CoV-2 din toate punctele de vedere, dar și să încercăm să îi limităm expansiunea, „care se dovedește a fi destul de puternică în acest moment”. Acest virus, a adăugat ea, are „o mobilitate deosebită de a crea noi tulpini, tulpini care diferă destul de mult una față de cealaltă în ceea ce privește dinamica virală, contagiozitatea și, de asemenea, «calitatea» virusului de a-și crește agresivitatea pe organism”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.