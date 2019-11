Carmen Harra a avut dreptate!

ADIO, RONA HARTNER! NIMENI NU SE AȘTEPTA SĂ PLECE DINTRE NOI ! FANII SUNT ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

Celebra clarvăzătoare a precizat, încă de la sfârșitul lunii octombrie, cine va ieși învingător din cursa prezidențială pentru postul de Președinte al României.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.