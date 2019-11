Avocata familiei Melencu: Nu sunt probe la dosar din care să rezulte că fetele ar fi moarte / Reacția DIICOT (VIDEO)

Dezvăluiri bombă din dosarul privind presupusa moarte a Luizei Melencu, fata dispărută din Caracal pe care Gheorghe Dincă susţine că ar fi ucis-o. Avocata familiei Melencu, Carmen Obârşanu, spune că la dosar nu există nicio probă care să ateste moartea Luizei. La scurt timp a apărut şi reacţia DIICOT, informează B1 TV.

Noul avocat al mamei Luizei Melencu, Carmen Obârșanu, anunță că de la dosarul ”Caracal” lipsesc probe-cheie privind dispariția Luizei Melencu. Una din ele e filmarea în care Luiza apare înainte să se urce în mașina lui Dincă.

