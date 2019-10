Carmen Uscatu, de la „Dăruiește Viață”: „Nu e nevoie ca doamna Firea să-și facă o campanie că a dus la bun sfârșit un spital. E ca și cum am aplauda bancomatul că ne dă bani atunci când băgăm cardul”

Carmen Uscatu, una dintre fondatoarele Asociației „Dăruiește Viață”, a explicat că este datoria unui primar să ducă la bun sfârșit proiectul de construire al unui spital, astfel că orice campanie de promovare a Gabrielei Firea cu această temă „e ca și cum am aplauda bancomatul că ne dă bani atunci când băgăm cardul”.



„Nu e nevoie ca doamna Firea să-și facă o campanie că a dus la bun sfârșit un spital, cum este cel de la Gomoiu, sau că a mai făcut alte lucruri în București. Aceasta este datoria primarului. Îmi scria aseară o prietenă e pe Facebook, «e ca și cum am aplauda bancomatul că ne dă bani atunci când băgăm cardul». Sunt banii noștri, deci doamna Firea are datoria să își facă treaba în acest București. Din păcate nu și-a făcut-o”, a afirmat Carmen Uscatu, în direct la Digi 24.



Clinciul mediatic dintre Asociația Dăruiește Viață și Primăria Capitalei a început odată cu decizia primarului Gabriela Firea de a distribui, pe Facebook, o postare a Danei Budeanu, în care aceasta ia peste picior organizația, care construieşte din donații un spital în Bucureşti pentru copiii bolnavi de cancer.



Budeanu a postat un mesaj ironic, ulterior distribuit de Firea, la adresa inițiativei de construire a spitalului pentru copii: „Astia cacare face ei un spital vrea sa doneze Pintea un aparat dă radioterapie. Dă ce? Luați unu din ăia 35 de milioane euroi donați. Nu așa ați măcănit la teveu, caca luati voi? Sa dea la saraci Pintea! Da mai stati putin caca vine Vladut regele medicamentelor si va da el din aia 15 milioane dă la PLUS scuzi de la Magicacamp! # Marscumanipularile”.