Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunțat miercuri că va analiza ordonanța de urgenţă adoptată de Guvern privind obligarea furnizorilor de telefonie mobilă de a colecta datele de identificare ale utilizatorului cartelei SIM. Această a precizat că trebuie verificat dacă în textul actului normativ au fost făcute modificări față de proiectele anterioare care au picat la Curtea Constituțională.

"Trebuie să vedem exact textul din Monitorul Oficial, o variantă pe care noi am văzut-o ne-a arătat nimic că din ce Curtea Constituțională decisese înainte nu fusese modificat în acest act normativ. Dacă asta rămâne situația și asta e actul normativ atunci acolo o să facem o solicitare de neconstituționalite", a afirmat Renate Weber.

Mai exact, decizia intra în vigoarea de la 1 ianuarie 2020, moment din care cartele prepay se vindeau doar pe bază de buletin.

