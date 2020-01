Carti de identitate noi, electronice, de la anul. Un proiect de OUG va fi supus dezbaterii publice de Ministerul Afacerilor Interne. Noile acte ne vor permite să circulam pe teritoriul statelor rmembre UE în conditii similare celorlalţi membri.

De asemenea, din 2021 va fi obligatoriu ca toată lumea să aibă buletin de la 12 ani, iar noul act va arăta ca un card bancar și va include un CIP.

