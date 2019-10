EXCLUSIV ONLINE // Locuitorii cartierului Aviației din București stau de la începutul lunii septembrie fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de înlocuire a rețelei de conducte. RADET a angajat mai multe firme de construcții pentru realizarea lucrărilor, iar aceștia promit că situația nu se va prelungi mai mult de două săptămâni. Reprezentanții RADET spun că dacă nu s-au fi renunțat la 2 dintre cele 6 Capacități de producere a Energiei Termice (CET) s-ar fi evitat multe dintre aceste situații și anumite cartiere nu ar mai fi fost alimentate de la Kilometri distanță.

’’Cartierul Aviației pe toată perioada sezonului cald a fost alimentat din CET Sud. Pe raza municipiului București există patru CET-uri mari, vara funcționează două, iar în sezonul rece funcționează toate patru. Sistemul fusese construit cu 6 CET-uri, din grija autorităților de la acea vreme au dispărut două dintre ele, respectiv CET-ul Titan și CET-ul Pipera, practic cartierul Aviației dintr-un cartier aflat la câteva sute de metri de Capacitatea de producere a Energiei Termice, respectiv CET-ul Pipera, a ajuns să fie alimentat de la kilometri distanță. Din punct de vedere tehnic nu există altă posibilitate să alimentăm decât cea pe care o utilizăm în momentul de față.

Ce am făcut? Tocmai pentru că știam ce probleme vor urma prima lucrare pe care am demarat-o a fost cea de la Nicolae Caramfil, vorbim de lucrări demarate în baza unor acorduri cadru cu societăți comerciale, acorduri cadru cu caracter de noutate pentru Radet pentru că în ultimii 10 ani societățile comerciale n-au mai lucrat pe întregirea și și înlocuirea rețelei, ce am făcut, am făcut cu forțe proprii. Lucrarea care ne pune în dificultate în furnizarea agentului termic în acest cartier este lucrarea de la Iancu de Hunedoara, practic este lucrarea care face posibilă alimentarea în sezonul rece din CET-ul Grozăvești a acestui cartier. Odată ce ea va fi finalizată nu o să mai avem probleme.

În momentul de față alimentăm sectorul 1, 2 și 3 din CET Sud, restul sunt împărțite. Odată ce terminăm lucrarea, cartierul Aviației va fi alimentat din CET-ul Grozăvești și nu vor mai fi probleme în furnizarea apei calde și a căldurii. Avem termen asumat de constructor 15 noiembrie, adică 2 săptămâni, ne ținem de ei în sensul că urmărim zilnic ca lucrările să se desfășoare în conformitate cu programul astfel încât să nu existe întârzieri. Situația nu va fi aceeași până în acel termen, în sensul că astăzi după-amiază am pornit o nouă pompă, o a treia pompă la CET-ul sud și situația se va îmbunătăți în toate aceste sectoare, dar la o intensitate scăzută. Apa caldă și căldura ajunge în cartierul Aviației, dar fiind capăt de rețea, fiind ultimul cartier alimentat de pe această magistrală din CET-ul sud, în orele de consum maxim, respectiv după 20.30, nu ajunge, asta este explicația”, a declarat pentru B1.ro Alexandru Burghiu, administrator special RADET.

Reamintim că în iarna trecută pierderile de apă la rețeaua de termoficare a orașului au ajuns la 2.000 de tone pe oră, pe când în 2016 acestea erau de doar 1200 de tone pe oră.