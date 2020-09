Cartierul din București unde Adriana Săftoiu a fost mușcată de un câine. Nu este prima victimă a patrupedului

Clipe de groază pentru Adriana Săftoiu. Deputatul PNL a povestit că a fost mșcată de un câine în timp ce se plimba într-o zonă populată din capitală. Femeia a ajuns la spitalul Matei Balş, unde a aflat că este a treia victimă a aceluiaşi animal.





Adriana Săftoiu, atacată de un câine în zona Băneasa: ”Trei plăgi, din fericire doar una profundă” / Ar fi a treia persoană din aceeași zonă, mușcată de un câine cu aceleași semnalmente în doar câteva ore









Adriana Săftoiu a ajuns la urgenţă muşcată de un câine, a treia victimă a aceluiași animal









Deputatul liberal Adriana Săftoiu a povestit pe reţelele de socializare cum s-a întâmplat totul. Potrivit acesteia, a fost atacată în cartieul Băneasa din sectorul 1 din București.

”Îmi făceam tura de pași, mereu pe acelaşi traseu - Băneasa, zona Greenfield. Nu l-am auzit, nu l-am văzut, nu l-am simţit decât când m-a înhăţat. Am reuşit să mă desprind din colții lui - un câine imens, negru cu alb, lățos. Am continuat să merg cu fața la el, încercând să îl alung. S-a oprit la câțiva metri şi m-a privit mârâind. Am reuşit să ajung la un Mega Image din cartier. Mi-am dat seama că nu e de glumă. Sângeram din greu. N-aveam nici un leu la mine ca să cumpăr spirt. Dar am dat peste nişte oameni de treabă, mi-au dat sticla de pe raft şi am turnat din greu. Am oprit o maşină (să le dea Dumnezeu sănătate acelor doi tineri!), m-au dus până acasă, am pus niște bandaje, m-am urcat în mașina mea şi am mers direct la urgenţe la Elias”, a scris Adriana Săftoiu pe Facebook. Dana Budeanu A IZBUCNIT ÎN LACRIMI în direct la TV. ULUITOR, ce s-a întâmplat

Adriana Săftoiu a fost adunată de pe stradă de doi tineri, în timp ce sângera. Aceasta a ajuns acasă, unde s-a bandajat, apoi a mers la urgenţe la Spitalul Elias. Acolo unde a întâlnit mai mulţi oameni care au fost muşcaţi din cauza aceluiaşi câine.

Adriana Săftoiu: Am fost a treia victimă a aceluiași câine, în cartirul Băneasa din București

“Doamna din față îmi spune că a fost muşcată în Băneasa, zona Greenfield spre Grădina Zoo. Îmi descrie câinele. Acela;i. Ajung pe scaun. Medicul de gardă mă întreabă unde s-a întâmplat. După ce îi dau detaliile, imi spune: Sunteți a treia persoană în două ore, din aceeasi zonă, muşcată de un câine cu aceleași semnalmente’’, a mai povestit Săftoiu.

După aflarea acestor lucruri parlamentarul a anunţaţ primăria sectorului 1, întrucât în cartierul din pădurea băneasa locuiesc mai multe familii cu copii mici.

”Trei plăgi, din fericire doar una profundă. De acolo, la Balș pentru antirabic. În fața mea - încă trei persoane. Întreb dacă toată lumea stă pentru vaccin. Da. Iar doamna din față îmi spune că a fost muşcată în Băneasa, zona Greenfield spre Grădina Zoo. Îmi descrie câinele. Același. Ajung pe scaun. Medicul de gardă mă întreabă unde s-a întâmplat. După ce îi dau detaliile, îmi spune: Sunteți a treia persoană în două ore, din aceeași zonă, muşcată de un câine cu aceleași semnalmente.

Am anunțat primăria sectorului 1. E o zonă unde sunt mulți copii, mai ales într-o zi însorită. Să sperăm că nu va mai exista nici o victimă”, a mai scruis Adraian Săftoiu pe Facebook.