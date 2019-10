Urmărire ca-n filme în Satu Mare! O căruță, oprită cu focuri de armă (VIDEO)

Urmărie cu focuri de armă mai puţin obişnuită în Satu Mare.

Agenţii au fost nevoiţi să tragă mai multe gloanţe pentru a prinde doi bărbați care fugeau cu o căruță plină cu țigări de contrabandă. Bărbaţii care voiau să vândă pachetele pe piaţa neagră nu au vrut să oprească la semnalele poliţiştilor, iar după o cursă de câţiva kilometri, indivizii au fost prinşi.

Scenele demne de filmele de comedie au avut loc în localitatea Cidreag din Satu Mare. Doi bărbaţi care se aflau într o căruţă au refuzat să oprească în faţa poliţiştilor şi au început o cursă nebună. Cu poliţiştii pe urme, indivizii au mânat calul cât au putut de tare. Când au văzut că nu se lasă, agenţii au tras mai multe focuri de armă. Animalul s-a speriat, iar contrabandiştii au fost prinşi.

Când au percheziţionat căruţa, poliţiştii au avut parte de o surpriză. Sub mai multe haine se aflau mii de pachete de ţigări, în valoare totală de 132.800 de lei. Cei doi bărbaţi voiau să ducă marfa de contrabandă în Ucraina pentru a scoate bani frumoşi, însă acum pe numele lor a fost deschis un dosar penal şi urmează să fie trimişi în faţa magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

