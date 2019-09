Casa Județeană de Pensii Timișoara a fost jefuită, în noaptea de duminică spre luni!

Hoții au furat suma de 50.000 de euro, bani reprezentând contracte de asigurări sociale, sprijin pentru înmormântare și încasări din vânzarea de bilete de tratament.

Făptașii au forțat o ușă din spatele imobilului și au spart două seifuri cu ajutorul unor extinctoare, mai ales că imobilul nu are pază permanentă.

Mai mult, atacatorii au pătruns și în camera serverelor, distrugând unitățile care stochează imaginile surprinse de camerele video.

Criminaliștii prelevează probe de la fața locului pentru identificarea autorilor jafului.

