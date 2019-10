Imobil istoric, dărâmat: Casa Sadoveanu, pusă la pământ și înlocuită de un imobil al omului de afaceri Dan Șucu. Organizații civice dau în judecată Primăria (VIDEO)

Casa Sadoveanu din București a fost pusă la pământ, iar în locul ei omul de afaceri Dan Șucu va ridica un imobil nou cu patru etaje. Casa era inclusă în 2009 într-o listă de clădiri "cu grad mediu de protecție", astfel încât se puteau face reparații la ea. Aceasta nu figurează însă pe lista monumentelor istorice, astfel că autoritățile au dat autorizație de construire.

Clădirea se afla pe strada Muzeul Zambaccian nr. 15, în spatele Televiziunii Române și în apropierea muzeului cu același nume.

Portivit jurnaliştilor Libertatea, în luna martie, Primăria București a emis o autorizație, în baza unui aviz eliberat de Ministerul Culturii în noiembrie 2018.

În luna septembrie, Nicușor Dan a scris pe Facebook despre începerea lucrărilor de demolare, spunând că locuinţa scriitorului, deşi nu era monument istoric, totuşi făcea parte dintr-o zonă protejată şi ar fi trebuit salvată.

De asemenea, Fundația Eco-Civica aducea acuze grave. Reprezentanţii ei declarau atunci că imobilul în care a locuit Sadoveanu a fost protejat până anul acesta, când Primăria Generală nu a mai dorit prelungirea protejării, iar acum se dorește a fi înlocuit cu un bloc cu 7 etaje.

Contactată de jurnaliştii Libertatea, primăria Generală a Municipiului București a transmis că autorizația de construcție a fost emisă în data de 28 martie 2019, dar că imobilul nu va avea 7 etaje, ci doar 4, plus subsol și parter. În total, șase niveluri.

De asemenea, aceasta a indicat că imobilul nu figurează pe lista monumentelor istorice, actualizată în 2015.

Firma pentru care s-a obţinut autorizaţia este companie deținută de către omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul Mobexpert. Aceasta are ca principal obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate de la alții.

Primăria susține că autorizația respectă legea, dar avertizează că beneficiarul răspunde de veridicitatea informațiilor transmise.

Contactat de jurnaliştii Libertatea, Dan Șucu spune că imobilul nu va depăși nivelul de înălțime al zonei din jur și că nimic nu este în afara legii. Însă Dan Trifu, vicepreședintele organizației Eco-Civica, nu este de aceeaşi părere. Acesta a declarat, tot pentru Libertatea, că se va adresa instanței.

Acţiunea în instanţă va fi îndreptată atât împotriva Primăriei, cât și a beneficiarului, respectiv firma lui Dan Șucu.

