S-a dezlănțuit iadul în Vrancea, sâmbătă, în jurul prânzului. Casa primarului din comuna Vrâncioaia a ars ca o torţă mai multe ore. Focul s-a extins pe o suprafaţă de 400 mp.

Iniţial, au fost trimise autospeciale de la staţia de pompieri Vidra, însă, în scurt timp au fost chemate alte echipaje de la Focşani.

Primarul i-a acuzat pe pompieri că intervenţia s-a prelungit, pentru că au venit cu maşini fără apă.

Conform primarului Ionică Danțiș, pompierii Stației de la Vidra au venit cu mașinile fără apă. „Au venit cu mașinile de la Vidra fără apă. Nu este posibil așa ceva! Iar mașina care era cu apă, era scursă 80 la sută. Am ajuns eu mai repede de la Focșani decât au venit ei. Noi am intervenit local, însă mașina are capacitate mica iar incendiul risca să se extindă în restul comunei. Din fericire au venit cei din localitățile vecine, de la Negrilești, de la Tulnici, care au ajutat la intervenție. A ars toată munca mea de o viață”, a spus primarul Ionică Danțiș.

Reprezentanţii ISU Vrancea au dezminţit acest lucru şi au explicat, că atunci când sunt folosite tunurile cu apă, se consumă o cantitate foarte mare apă într-un timp extrem de scurt.

"Pompierii militari din cadrul I.S.U. Vrancea intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Vrâncioaia. La fața locului s-au deplasat 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă (3 de la Stația de Pompieri Vidra și 2 de la Detașamentul de Pompieri Focșani ), 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și 1 ambulanța SMURD.

Incendiul se manifestă generalizat pe o suprafață de 400 mp. Forțele de intervenție acționează pentru localizare, limitarea efectelor și lichidarea incendiului. Vom reveni cu informații", a declarat Cristina Pîrvu, purtătorul de cuvânt al ISU Vrancea, potrivit monitoruldevrancea.ro.

Doliu în fotbalul românesc: a murit un fost campion!