Câştigător X Factor, infectat cu COVID-19. Care este starea de sănătate a lui Florin Răduţă

AM FOST TESTAT POZITIV CU COVID19! Aceasta postare este strict pentru cei care au luat contact cu mine in ultimele 2 saptamani! Si poate ajuta pe cineva care are aceleași simptome!!! AM SCRIS MAI MULTE,DATI SWIPE LEFT! Ati ajuns sa stigmatizati oamenii( unii pentru ca ii acuzați de minciună,altii pentru ca au ) din cauza unor boli!!!Nu mai aveti pic de empatie si omenie in voi,sunteti penibili rau! Pe mine nu ma intereseaza de conspirații,ca e corona sau ca nu e corona,ca aveti voi idei si cacaturi in cap,ca am luat eu bani...nu sunteti normali,sunteti niste gunoaie!! Eu tin minte in ce hal am vazut-o pe mamaia azi de dimineata si cat de rau era. Iar asta , e tot ce conteaza pentru mine! Sa se FACA EA bine si atat! Aveti grija de voi si multa sanatate, protejați macar pe cei din jur!Celebrul prezentator S-A STINS din viață. ESTE VESTEA TRISTĂ A ZILEIBeing Sent

A post shared by Florin Raduta (@florin_raduta) on Oct 26, 2020 at 3:15pm PDT