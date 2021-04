Câștigătorii Oscar 2021. Filmul „Nomadland”, marele câștigător al galei din acest an (VIDEO)

Gala Premiilor Oscar 2021 a avut loc duminică, 25 aprilie, acestea fiind atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).

Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Totodată, gala a fost transmisă în direct de postul american ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Filmul „Nomadland” este marele castigator al galei din acest an

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat câștigătorul celui mai bun film înainte de a anunța câștigătorii premiilor pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță, pentru prima dată de la decernarea acestora. De obicei, premiul pentru cea mai bună peliculă se anunță la final.

Astfel, câștigătorul a fost filmul „Nomadland”.

Nomadland este un film dramatic american din 2020 regizat de Chloé Zhao, care a scris, editat și coprodus filmul. În rolurile principale sunt Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie și Bob Wells. Filmul se bazează pe cartea de non-ficțiune din 2017 Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century scrisă de Jessica Bruder și urmărește o femeie care își părăsește micul oraș pentru a călători în Vestul mijlociu american.

Nomadland

„Colectiv”, primul film românesc nominalizat la Oscar

Dramă în fotbalul românesc! A murit! Fostul antrenor al FCSB a făcut anunţul

Amintim că documentarul „Colectiv”, coproducţie România-Luxemburg, regizat de Alexander Nanau a fost primit două nominalizări la premiile Oscar. Filmul a fost selectat la categoriile „Cel mai bun lungmetraj documentar” şi „Cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Cu toate acestea, „Colectiv” nu a câștigat niciun premiu.

Colectiv

Statueta de aur a revenit documentarului „My Octopus Teacher".

My Octopus Teacher

Lista completă a câștigătorilor la Gala Oscar 2021

Cel mai bun film: "Nomadland"

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins ("The Father")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand ("Nomadland")

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn ("Minari")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Another Round" (Danemarca)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"

Cea mai bună scenografie: "Mank"

Cel mai bun scenariu adaptat: "The Father"

Cel mai bun scenariu original: "Promising Young Woman"

Cea mai bună imagine: "Mank"

Cel mai bun montaj: "Sound of Metal"

Cea mai bună coloană sonoră: "Soul"

Cel mai bun cântec original: "Fight For You" (interpretat de H.E.R. pentru filmul "Judas and the Black Messiah")

Cel mai bun sunet: "Sound of Metal"

Cele mai bune efecte vizuale: "Tenet"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Ma Rainey's Black Bottom"

Cele mai bune costume: "Ma Rainey's Black Bottom"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "If Anything Happens I Love You"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Two Distant Strangers"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "My Octopus Teacher"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Colette"

Premiul umanitar Jean Hersholt: Tyler Perry şi Motion Picture & Television Fund (MPTF).