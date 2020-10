Cât ar dura ca România să producă Remdesivir? Ce spune ministrul Sănătății, Nelu Tătaru

Producerea Remdesivirului, medicamentul folosit pentru tratarea pacienților diagnosticați cu Covid-19 în stare gravă, ar putea fi posibilă în România, dar procesul ar putea dura destul de mult, spune ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Potrivit acestuia, este nevoie de o linie tehnologică şi trebuie obţinut patent.

Nelu Tătaru: Remdesivir nu se poate produce acum în România

Multe lume se întreabă de ce nu produce și România Remdesivir. Ministrul Tătaru a explicat, joi, că pentru acest lucru avem nevoie de o linie tehnologică şi trebuie obţinut patent.

Nelu Tătaru este de părere că nici în acest an și nici anul viitor nu se va putea întâmpla acest lucru.

"Avem fabrica Antibiotice la care am avut această discuţie, n-are linie tehnologică şi trebuie obţinut acel patent. Dar linia tehnologică încă nu o avem. Ar fi o perioadă destul de lungă să putem produce acest Remdesivir (…) Din ce am discutat cu producătorii de medicamente, anul acesta şi anul viitor nu vom putea produce Remdesivir. Trebuie o linie tehnologică plus o linie specială pentru Remdesivir, plus patentul", a afirmat ministrul Tătaru, potrivit Hotnews.

Remdesivirul este fabricat în SUA, iar din iulie până în septembrie, România a primit de la Comisia Europeană aproape 12.000 de doze,. Pentru octombrie Ministerul Sănătății are un contract pentru 12.000 de doze, care vor fi repartizate spitalelor.

Potrivit unui studiu realizat pe medicamentul antiviral Remdesivir, tratamentul dezvoltat de compania Gilead Sciences grăbește vindecarea persoanelor infectate cu COVID-19 cu 5 zile, scrie Reuters.

Ludovic Orban, despre posibilitatea ca medicamentul Remdesivir să fie produs în România

Despre posibilitatea producerii medicamentului Remdesivir, folosit pentru tratarea bolnavilor de Covid-19, în România a vorbit și premierul Ludovic Orban.

Întrebat dacă poate exista o decizie politică referitoare la posibilitatea ca România să producă Remdesivir, Ludovic Orban a răspuns: ”Decizia politică există și în privința Remdesivir, și în privința Favipiravir. Problema este să existe companii care să aibă capacitatea să introducă în fabricație și mai ales să fie îndeplinite condițiile legale pentru a putea produce și vinde pe piață aceste medicamente. Am discutat cu domnul ministru al Sănătății, aici e vorba de ANMDM, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, care este implicată în procedurile de avizare, de autorizare, este vorba despre existența unor companii care să aibă capacitatea să introducă în fabricație... de exemplu, știu sigur că există o companie care ar putea, într-un termen rezonabil, să introducă în fabricație Favipiravir. Toate aceste tratamente sunt tratamente care se numesc off-label, nu sunt certe. Se încearcă diferite tratamente, de exemplu, la «Matei Balș» se folosește și tratamentul cu anticorpi, și la Timișoara se testează. În toată lumea se fac tratamente off-label. Noi am avut primul lot de Favipiravir ca o donație pentru a face testare clinică”.