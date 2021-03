Cât câştiga actorul Bebe Cotimanis ca voce a Pro TV. Informațiile apar în contextul scandalului privind posibila înlocuire de la conducerea Teatrului din Pitești

Actorul Constantin Cotimanis câștiga venituri importante din televiziune, acestea ajungând la 5.000 de euro lunar, pe vremea când era vocea Pro TV și chiar 10.000 de euro la Prima TV. Informația apare în contextul zvonurilor privind posibila înlocuire a sa cu scandal de la conducerea teatrului Al. Davila din Piteşti. Deși susține că a renunțat la televiziune pentru a prelua din pasiune conducerea teatrului, venirea sa în fruntea instituției culturale a creat unele controverse, având în vedere sumele impresionante pe care artistul le câștiga în anii trecuți.

Veniturile uriașe obținute de Bebe Cotimanis în televiziune

Veniturile uriașe obținute de Bebe Cotimanis nu mai sunt de mult un secret. Pro Tv îl plătea pe Bebe Cotimanis cu suma de 5.000 de euro lunar, având în vedere experiența și cei peste 20 de ani petrecuți în trust. După ce a decis să rupă lunga colaborare cu cei de la Pro Tv, Bebe Cotimanis s-a ales cu venituri lunare și mai mari, având în vedere că Prima Tv îi oferea un salariu dublu, scrie stiridirecte.ro. Potrivit sursei citate, Bebe Cotimanis încasa un salariu lunar de 10.000 de euro pentru munca prestată.

O privire aruncată peste declarația de avere publicată după ce a preluat conducerea Teatrului din Pitești scoate la iveală faptul că Bebe Cotimanis deține trei terenuri intravilane de 1.200, 2.000 și 1.288 de m2, toate obținute prin cumpărare.

Numai în anul 2020, actorul a obținut din drepturile de autor de la PRO un venit anual de peste 183.000 de lei. Deține de asemenea și o casă de vacanță în Ilfov, cu o suprafață de 120 m2.

La capitolul mașini, actorul conduce un autoturism Skoda, din 2015.

Comparativ cu sumele impresionante obținute în televiziune, potrivit declarației de avere, în anul 2020, actorul a obținut venituri salariale de 48.649 de lei în calitate de manager al Teatrului din Pitești.

Așa se face că multora li s-a părut suspect faptul că Bebe Cotimanis a renunțat la salariile uriașe din televiziune pentru a se retrage doar din pasiune la conducerea unui teatru din provincie, motiv pentru care au și apărut zvonuri privind o posibilă înlocuire.

Bebe Cotimanis ar putea fi înlocuit de la conducerea Teatrului din Pitești

Bebe Cotimanis se apără și se jură că nu a venit pentru bani: „Nu am venit la Teatrul Al. Davila ca să fur. Am bani, şi am bani din munca mea. Leafa mea aici e de aproximativ 1.000 de euro lunar. Pot face aceşti bani liniştit într-o zi, maximum două. Teatrul îmi ia din timp, însă fac totul cu pasiune. Domnul Adrian Bughiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, mi-a reproşat că ar fi cam mare boemie la teatru. Şi i-am spus: „Teatrul înseamnă boemie, nu boierie”.

Lumea nu mai vine la încă o mizerie după ce trăieşte deja o mizerie afară. Lumea vine la teatru ca să simtă ceva. Iar actorii vin cu bucurie să lucreze”.

Constantin Cotimanis a avut o întâlnire cu o parte din conducerea CJ Argeş, precizând că intenția autorităților locale de a-l demite este doar un zvon: „Am fost la o şedinţă la care a participat şi Adrian Bughiu, vicepreşedintele CJ Argeş. Mi-au spus că sunt doar zvonuri legat de schimbarea mea şi să nu mă iau după ele.

Mi-au mai spus cei de la Consiliul Judeţean că nu s-au hotărât încă dacă voi fi schimbat. Iar eu le-am spus: „Păi hotărâţi-vă odată”. Eu nu ţin la acest post neapărat, mă gândesc la actori, la teatru, îmi place foarte mult ce fac. Le-am spus că dacă dumnealor consideră că este nevoie de alte „calităţi” la toate astea, să acţioneze”, a declarat Constantin Cotimanis pentru „Adevărul”.