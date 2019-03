Cât câștigă foștii președinți ai României! Cum trăiesc vechii locatari de la Cotroceni (VIDEO)

Foştii preşedinţi ai României au privilegii care însumate ajung la peste 600.000 în acest an. Suma acoperă indemnizaţiile, dar şi cheltuielile cu paza foştilor şefi de stat şi cele privind locuinţa de protocol pe care aceştia o pot folosi gratuit. Georgia Simionovici ne spune exact câţi bani alocă statul foştilor locatari de la Palatul Cotroceni.

