Cât costă vacanța la mare, în 2020: Comparație România, Bulgaria, Grecia

Majoritatea țărilor europene au anunțat deschiderea sezonului turistic odată cu relaxarea măsurilor legate de combaterea epidemiei de coronavirus. Vacanțele în țară, în Bulgaria sau Grecia sunt preferate de români anul acesta, iar un turoperator a făcut o analiză a prețurilor la cazările din hotelurile de 3,4 și 5 stele din principalele stațiuni din cele trei țări. Pe litoralul românesc, la 5 stele all inclusive, preţurile variază între 70 şi 75 de euro pe noapte/ pers în luna iunie, similare cu cele ale grecilor, pe când la bulgari prețul e de doar 40 de euro/noapte.









Tarife practicate de hotelurile din România în vara 2020









Autoritățile române au anunțat deschiderea sezonului estival începând din data de 15 iunie, ținând cont că numărul cazurilor noi de coronavirus este în scădere. Potrivit turoperatorului IRI Travel, care a analizat prețurile, Îî cea mai căutată staţiune de la malul Mării Negre, din România, Mamaia, în hotelurile de 5 stele cazarea vine cu mic dejun inclus, iar preţurile variază între 70 şi 75 de euro pe noapte/ persoană în luna iunie, scrie Adevărul. Pentru iulie şi august, tarifele vor creşte până la 105 – 110 euro/ noapte/pers., iar în septembrie acestea vor scădea până la 55-60 de euro pe noapte/persoană.



Pentru lunile iunie şi septembrie, prețurile sunt mai mici. Hotelurile de 4 stele s-au pregătit cu tarife cuprinse între 60 şi 85 de euro pe noapte. În schimb, în luna iulie prețurile se majorează, ajungând la 100-10 euro/persoanenă pe noapte. Mai mari vor fi prețurile în august, când cazarea pe noapte la un hotel de 4 stele în Mamaia va fi de cproximativ 120 euro/noapte.

La hotelurile de 3 stele, preţurile ajung la o medie de 30-50 de euro/ persoaneă pe noapte. La 30 de euro/ noapte aveţi inclus micul dejun, în timp ce la 70 de euro/ noapte, regimul este de all inclusive.



În stațiunea Costinești, căutată mai ales de tineri, la un hotel de 4 stele cu mic dejun inclus, în lunile iunie și septembrie prețurile vor fi de aproximativ 35-40 de euro/ noapte de persoană. În luna iulie, prețul va urca la 50-55 de euro/noapte de persoană, iar în august cei care vor să petreacă un sejul la Costinești vor plăti circa 60-65 de euro/persoană pe noapte.

În aceeași stațiune, la un hotel de 3 stele, în luna iunie se plătește circa 20-25 de euro/persoană pe noapte. În iulie prețul cazării urcă la 30 de euro/persoană/pe noapte, iar august la 35 de euro/noapte de persoană. În luna septembrie, când se derulează de regulă și programul ‘Litoralul pentru toți’, prețurile scad la 15-17 euro/persoană/noapte.

O altă stațiune de pe litoralul românesc este Eforie Nord. Hotelurile de 4 stele din Eforie Nord îşi aşteaptă clienţii cu preţuri care variază destul de mult. În iunie, prețurile variază între 38 și 80 de euro/persoană/noapte, în funcție de condiții ori dacă turiștii beneficiază sal nu de demipensiune sal all inclusive.

În lunile iulie și august, prețurile se majorează, ajungând la să se situeze între 67 și 112 euro/noapte de persoană. În septembrie, prețurile scad din nou, de această dată încadrându-se între 38 și 67 de euro/persoană/noapte.



Tarife practicate de hotelurile din Bulgaria în vara 2020





Potrivit analisei, vecinii de la sud de Dunăre practică turism la prețuri ceva mai accesibile. De altfel, an de an, românii preferă să meargă pe litoralul bulgăresc pentru a-și petrece vacanța de vară.

La Nisipurile de Aur, la un hotel de 5 stele, tarife sunt cuprinse între 48 şi 52 de euro, aici fiind inclus doar micul dejun. La 4 stele, tarifele pentru cazare cu mic dejun variază în jurul cotei de 25 de euro/ pers. În timp ce la all inclusive, acestea urcă până la 40 de euro.



În aceeași stațiune, la 3 stele, diferenţa pe noapte între hotelurile care oferă mic dejun şi all inclusive nu este decât de 5 euro. Adică 20-22 euro/ noapte sau 25-27 euro/ persoană.

În lunile iulie şi august, bulgarii majorează preţurile cu 10-15 euro de persoană pe noapte la fiecare categorie de hotel, iar în septembrie, preţurile ajung la nivelul lunii iunie.

O altă stațiune din Bulgaria la mare căutare este Sunny Beach. Aici, în lunile iunie și septembrie, prețurile la un hotel de 5 stele sunt de circa 60 de euro/noapte/persoană. La un hotel de 4 stele, prețurile coboară la 40-45 de euro/noapte/persoană, iar la 3 stele cu mic dejun preţul este de 20 de euro/ noapte, iar cu all inclusive, 25-30 euro/ noapte.



În schimb, când vorbim de lunile iulie şi august, la 5 stele cu all inclusive, tarifele se majorează până la 77-80 de euro. La 4 stele, all inclusive: 48-55 euro, cu mic dejun: 40-45 euro. Pentru hotelurile de 3 stele, preţurile sunt cuprinse între 30 şi 40 de euro în funcţie de masă.









Tarife practicate de hotelurile din Grecia în vara 2020





Mii de români preferă litoralul grecesc. Elenii au zeci de insule pe care îți poți petrece vacanța de vară, la prețuri accesibile. Potrivit analizei IRI Travel, în luna iunie sunt încă incerte, dar nu vor depăși 25-30 de euro/noapte/persoană.

În schimb, pentru luna iulie, preţurile pornesc de la 22-25 de euro/noapte în Thassos, la hotelurile de 3 stele cu self catering. Dacă optați pentru mic dejun inclus, atunci preţurile ajung la 40-45 de euro.



La 4 stele, preţurile variază între 70 şi 80 de euro, dacă alegeţi cazare cu mic dejun sau demipensiune.

La 5 stele, tarifele oscilează între 70 şi 90 de euro.



Insula Thassos își așteaptă turiștii cu tarife de 55 de euro/ persoană la hotelurile de 3 stele, iar la 4 stele acestea se duc la 75-85 de euro/ persoană, în timp ce la 5 stele pot ajunge şi la 100 de euro/ persoană .

În luna septembrie, preţurile scad cu 10-15 euro/ pe noapte sub cele practicate în iulie, se mai arată în analiza citată de Adevărul.