Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Una dintre temele de discuție abordate la iCEE.fest 2019: Upgrade 100 a fost reprezentată de temerea că, în curând, pe măsură ce tehnologia va atinge noi culmi, angajatorii vor prefera să lucreze mai degrabă cu roboți decât cu oameni.



În acest context, Sonia Pintea, directorul UiPath a încercat să lămurească acest aspect, explicând că roboții nu vin să înlocuiască oamenii, ci pur și simplu să îi completeze.



„Nu sunt de acord că roboții ne vor lua joburile. Credem că roboții îi vor ajuta pe oameni să se dezvolte. Va fi o perioadă în care fiecare om va avea un robot. Oamenii vor folosi roboți, care să îi ajute să facă mai bine ceea ce fac”, a spus Sonia Pintea.

Foto: Robotul 3-5cu (ESCU), la iCEE.fest



Așadar, ea crede că va veni o perioadă în care fiecare om va avea un robot, care să-l ajute să scape de munca plictisitoare, astfel încât ființa umană să se poată concentra pe lucruri creative.



„Credeam că va veni o perioadă în care fiecare va avea un robot. Credem că oamenii vor folosi roboți pentru a scăpa de munca plictisitoare pentru ca ei să se concentreze pe ce e creativ. Vom folosi roboții pentru a ne ușura viața”, a spus Pintea.



Directorul UiPath a explicat că un robot este precum „un costum de Iron Man”, iar studiile arată că fiecare om și-ar dori un asisten digital.



„Un robot este ca un costum de Iron Man (n.r. - Omul de Fier). Sunt studii care arată că fiecare om își dorește să aibă un asistent digital. Întrebarea este cum trebuie să învățăm să lucrăm cu roboții”, a completat Sonia Pintea, directorul UiPath.



UiPath este o companie românească cu sediul in Statele Unite și birouri în șase țări, specializată în dezvoltarea si vânzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (ex: Robotic Process Automation / RPA). Roboții software UiPath sunt programați să preia munca de tipul copy-paste a angajaților, eliberându-i de sarcinile tranzacțional repetitive care îi solicită inutil, potrivit startupcafe.ro.



Festivalul iCEE.fest: Upgrade 100 are loc joi și vineri în București, la mall Băneasa. Noul concept al cunoscutului festival iCEE.fest, numit acum UPGRADE 100, aduce în capitala României peste 180 de experți independenți în transformările provocate de internet si tehnologie precum si giganți globali ai industriei digitale, scrie start-up.ro



Festivalul iCEE.fest: UPGRADE 100 oferă celor peste 3.000 de participanți de anul acesta, veniți din peste 10 țări, două scene principale și patru specializate, la care se adaugă evenimente private de business, mai arată sursa citată.