Cât de ”esențiali” sunt, de fapt, angajații programați la vaccinare. Valeriu Gheorghiță, explicații despre prioritizare și centrele separate ale MAI / MApN (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că 79% dintre persoanele vaccinate în a doua etapă sunt persoane vulnerabile și că strategia prevede și vaccinarea celor angajați în sectoare considerate critice pentru buna funcționare a statului. Despre faptul că au ajuns să fie programate persoane care n-au nici boli cronice, sunt și tinere și nici nu sunt ”esențiale”, medicul militar a spus că angajatorul este cel care ar trebui să dea dovadă de simț civic și să prioritizeze atunci când își programează angajații la vaccinare. El a insistat că, într-o proporție covârșitoare, cei programați sau deja vaccinați au peste 65 de ani, ori suferă de boli cronice sau deservesc activități esențiale. Valeriu Gheorghiță a vorbit apoi și despre centrele de vaccinare din rețeaua Ministerului Apărării și din rețeaua Ministerului de Interne.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.