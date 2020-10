Cât de nemulțumit e Nelu Tătaru de gestionarea crizei COVID-19? Răspunsul ministrului (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că sistemul sanitar și populația duc împreună lupta cu epidemia de coronavirus: personalul medical tratează pacienții, iar oamenii au grijă să repsecte regulile, pentru ca numărul de infectări să fie ținut sub control, iar spitalele să nu fie suprasolicitate. Tătaru a insistat din nou că fiecare, de la medici de familie, la specialiști și cetățeni, are propriul său rol de asumat în lupta cu SARS-CoV-2.

Întrebat cât de NEmulțumit e de modul în care este gestionată epidemia de coronavirus, ministrul Sănătății a răspuns: „Dumneavoastră cât de nemulțumită sunteți? (Rep.: Ce nemulțumiri aveți? Sunteți oficial, trebuie să ne spuneți) Din punctul nostru de vedere, am spus că suntem pe un câmp de luptă împreună. Sunt două părți: o componentă pe care noi ca sistem medical, o gestionăm - că sunt Unități de Primiri Urgențe, Terapie Intensivă, Boli Infecțioase, și cei care sunt în prespital, acolo unde se face transmiterea și acolo unde se face și infectarea și vin cazurile. În condițiile în care avem o primă parte gestionată corect, avem și noi o viață mai liniștită, cum se spune”.

„Suntem de opt luni pe acest front și suntem aceiași. Pandemia, o spun de câte ori e nevoie, nu se tranșează în spital, ci în prespital. Respectând regulile, avem o transmitere scăzută, avem un număr mic de cazuri și avem și noi acea perioadă în care să putem și corect, dar și mai odihniți acest fenomen”, a mai declarat Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.