Gheorghe Mărmureanu, director onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului, a explicat că datele statistice sugerează că acum nu este momentul pentru un cutremur puternic în România și că putem sta liniștiți „deocamdată” din acest punct de vedere. În direct pe B1 TV, miercuri, el a vorbit despre capacitatea țării noastre de a rezista în fața unui eventual seism de proporții și a spus că, deși am fi pregătiți, „nu totul este omogen”, unele clădiri fiind foarte vechi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.