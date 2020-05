Cât de utile sunt măștile sanitare și cât de mult ne protejează ele de coronavirus

Conform uni nou studiu publicat în British Medical Journal, purtarea măștilor sanitare în această perioadă poate preveni transmiterea pre-simptomatică a noului coronavirus în gospodării.

Aceste noi descoperiri cu privire la măștile sanitare s-au făcut în baza unor interviuri cu familii din China care au fost realizate de către medici și profesori universitari din Austria, China și Statele Unite ale Americii. Este sugerat faptul că intervențiile ″preventive (non-farmaceutice), cum ar fi utilizarea măştii, dezinfectarea şi distanţarea socială în gospodării pot preveni transmiterea COVID-19 pe perioada pandemiei″ , scriu știrileprotv.ro.

După ce apar simptomele masca nu mai are niciun efect

Cercetătorii ne aduc la cunoștință faptul că purtarea măștilor sanitare „nu a avut rol protector după apariţia simptomelor”. Aceștia descriu “transmiterea în cadrul gospodăriei în perioada pre-simptomatică sau perioada simptomatică precoce” drept un “factor al răspândirii epidemiei”.

De asemenea este esențial în această perioadă să limităm cât mai mult răspândirea virusului în cadrul familiilor și să stopăm infectarea cu acesta pe scară largă, mai spun autorii studiului.

„Orice măsură menită să reducă acest aspect poate aplana curba”, au notat cercetătorii.

Masca ne poate proteja în proporție de 79%, înainte ca siptomele să își facă simțită prezența

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din Beijing, China, Şcoala de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Nevada, Statele Unite, şi Facultatea de Medicină a Universităţii New South Wales, Australia. Cercetătorii spun că scopul a fost să demonstreze că purtarea măștilor sanitare acasă este „eficientă în proporţie de 79% la reducerea transmiterii înainte de apariţia simptomelor la prima persoană infectată”.

În Beijing au fost intervievați 460 de membri din 124 de familii care au avut cel puțin un caz confirmat de infectare cu noul coronavirus în legătură cu măștile de prevenție purtate la domiciliu înainte și după apariția simptomelor la primul membru al familiei testat pozitiv. Dintre cele 124 de familii , 41 au mai avut cel puțin un caz de infectare cu COVID-19 după primul caz de infectare.

La nivel mondial au murit peste 360.000 de persoane infectate cu noul coronavirus, iar după șocul suferit din cauza acestei pandemii lumea încearcă treptat să intre din nou în normalitate însă acest lucru este foarte dificil.

Începând cu data de 1 iunie, în Grecia unele dintre hoteluri își vor deschide porțile însă proprietarii sunt îngrijorați de ce îi va aștepta și se tem că turiștii nu le vor mai călca pragul în ciuda măsurilor sanitare de siguranță pe care le-au adoptat.

Nici în Statele Unite și Barcelona lucrurile nu sunt roz. În timp ce în America rata șomajului este uriașă, în Barcelona se închid fabricile unui important producător auto.

În Spania, turismul în această vară nu va mai fi la fel

Economia în Spania este foarte importantă deoarece contribuie cu aproximativ 12% la Produsul Intern Brut, iar pentru asta turismul este absolut crucial, această țară fiind a doua cea mai vizitată de către turiști, după Franța.

Din păcate acest sector a fost foarte puternic afectat de către pandemia provocată de noul coronavirus, iar autoritățile vor fi ceva mai precaute începând cu data de 1 iulie când turiștii își vor putea face apariția, a declarat ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzales Laya.

″În acest an 2020, extrem de atipic, nu ne vom comporta ca de obicei. Este vorba de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că nu vom importa cazuri deoarece încercăm să ţinem sub control cazurile pe care le avem în ţară. Este o gestionare foarte prudentă din partea noastră, pentru a ne asigura că situaţia este sub control”, a explicat oficialul spaniol.