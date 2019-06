Transportul cu elicopterul către București, de la Suceava, pentru senatorul PSD cu probleme la stomac a costat nu mai putin de 4.400 de euro. Datele au fost comunicate de catre Departementului pentru Situaţii de urgenţă. Senatorul Virginel Iordache a ajuns la spitalul din Suceava cu o enteroviroză şi a cerut să fie transferat la Institutul "Matei Balş".

