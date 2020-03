Virusul COVID-19 se extinde cu repeziciune în rândul populației globului, iar națiunile încă încearcă să determine caracteristicile acestuia, dar și un leac pentru stoparea pandemiei.

Potrivit unui nou studiu, al Institutului Național de Săăntate din SUA, al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, al Universității din California și al Universității Princeton, noul coronavirus rezistă pentru mai multe ore, chiar zile în atmosferă și pe suprafețe.

Cercetătorii au descoperit că sindromul respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2) este detectabil în aerosoli până la 3 ore, până la 24 de ore pe carton și 2-3 zile pe plastic și oțel inoxidabil, notează scrie The New England Journal of Medicine.

Cercetătorii au comparat modul în care mediul afectează SARS-CoV-2 și SARS-CoV-1, virusul care a provocat SARS și a infectat peste 8.000 de oameni în 2002 și 2003. În ceea ce privește rezistența, cele două virusuri s-au comportat similar.

Studiul a încercat să simuleze contaminarea suprafețelor din casă și din spital, prin tuse și atingerea obiectelor de către o persoană infectată.

Astfel, s-a constatat că rezistența SARS-CoV-2 în aerosoli și pe suprafețe contribuie, cel mai probabil, la transmiterea virusului inclusiv în unitățile medicale.