Purtătorul de cuvânt de la ”Matei Balș”: Clar vor fi peste 2.000 de infectați până la sfârșitul lunii aprilie. Paza bună trebuia făcută în urmă cu 30 de ani, acum suntem în primejdia cea rea (VIDEO)

„Paza bună trebuia făcută acum 30 de ani. Atunci era paza bună, acum suntem în primejdia cea rea”, e concluzia amară a medicului Cătălin Apostolescu, purtător de cuvânt al Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, în plină pandemie de coronavirus.

Întrebat despre ce cifre am putea vorbi în vârful pandemiei în România, Apostolescu a răspuns: „Nimeni nu vă poate spune valoarea exactă. Numărul de îmbolnăviri va depinde de foarte mulți factori: modul în care populația ascultă recomandările făcute de autorități de a se autoizola, de modul în care fiecare dintre noi va avea o imunitate ce-i va permite să aibă simptome mai mult sau mai puțin severe, de capacitățile noastre de diagnosticare”.

„Suntem la 200 acum, clar vor fi peste 2.000 de pacienți până la sfârșitul lunii aprilie. Cât peste 2.000, e greu de spus”, a declarat Cătălin Apostolescu, pentru B1 TV.

