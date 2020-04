Medic: Afirmația că suntem cel mai nepregătit stat din Europa e ușor exagerată / România a trebuit să concureze pe piață cu jucători cu forță financiară și influență politică mult mai mari (VIDEO)

Cătălin Apostolescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat, pentru B1 TV, că este exagerat să spunem că România este cel mai nepregătit stat din Europa pentru a rezista pandemiei de coronavirus. Statul român a început să achiziționeze echipamente și dezinfectați încă de la mijlocul lunii ianuarie, problema a fost că a trebuit să concureze pe aceeași piață cu alții mult mai potenți financiar și cu o mai mare influență politică. Pe de altă parte, e adevărat că în sistemul sanitar românesc s-au făcut investiții infime în ultimii 30 de ani și că acum mulți șefi de spitale s-au trezit târziu.

„Sistemul medical românesc, într-adevăr, nu se compară cu celelalte din Europa. Investițiile minore, infime care s-au făcut în Sănătate se văd acuma. Asta înseamnă echipamente, pregătire, număr absolut de medici, procentul foarte mare de emigrări nu doar din rândul medicilor, ci și din rândul cadrelor medicale medii și inferioare.

Pe de altă parte, pregătirea în România a început încă de la jumătatea lunii ianuarie. Atunci au început să se ia primele măsuri privind achiziționarea de echipamente și de dezinfectanți. Deci afirmația că suntem cel mai nepregătit stat din Europa mi se pare ușor exagerată. Inclusiv state mai mari s-au trezit mult mai târziu decât s-a trezit România. Sigur, tot ce s-a făcut, s-a făcut în limita posibilităților pe care le are România.

România a trebuit să concureze pe piața producătorilor de echipamente cu jucători mult mai mari, cu forță financiară și cu influență politică mult mai mari. Altfel am fi avut mult mai multe echipamente la momentul de față.

Nu trebuie omis nici faptul că o serie de conducători de spitale din România s-au trezit și ei foarte târziu. E o vină pe care trebuie să și-o asume”, a declarat medicul Cătălin Apostolescu, pentru B1 TV.

