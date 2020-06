Cătălin Bulgariu a demisionat din fruntea Aeroportului Iași. Postul de director va fi scos la concurs

Cătălin Bulgariu a demisionat din funcția de director al Aeroportului Internațional Iași, a anunțat luni Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași, într-o conferință de presă, în care a mai precizat că postul va fi scos la concurs.



„Sâmbătă am primit demisia domnului director general al Aeroportului Internaţional Iaşi, Cătălin Bulgariu. Am analizat probleme cu specialişti din domeniul aeronauticii şi din Consiliul de Administraţie al aeroportului. Astăzi (luni n.r.) am înaintat demisia Consiliului de Administraţie, am solicitat să se întâlnească în regim de urgenţă pentru a numi un director general interimar pentru o perioadă de trei luni, deoarece nu ne permitem pierderi la aeroport”, a declarat Maricel Popa, potrivit Agerpres.

Președintele CJ Iași susține că „la aeroport lucrurile nu merg deloc aşa cum ne dorim. Spre exemplu, platforma pentru hangarul de mentenanţă înaintează destul de greu, înregistrăm întârzieri. Şi investiţiile la aeroport sunt în întârziere. Creşterea numărului de călători s-a făcut din inerţie. Aş fi dorit o activitate mult mai intensă în ceea ce priveşte acest aspect. După doi ani de zile de când dumnealui este la conducerea aeroportului încă nu am aflat care este strategia de dezvoltare a acestei instituţii”.



România a intrat, luni, într-un al treilea val de relaxare a restricțiilor, iar traficul aerian este și el vizat de această etapă de îmblânzire a măsurilor.

„Am să mă refer la o măsură care este extrem de importantă, care privește izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din alte țări. INSP va aplica o metodologie de evaluare a nivelului de răspândire a infecției cu coronavirus în celelalte țări, iar în baza acestei metodologii se va acorda un indicator, un coeficient privitor la nivelul de răspândire, pe baza analizei numărului de infectări medii din ultimele 14 zile. Toate țările care vor avea un coeficient mai mic de 5 vor intra în măsura de exceptare de la obligația de izolare la domiciliu pentru 14 zile pentru cetățenii care vin din aceste țări. Am să dau, așa, câteva exemple ca să înțelegeți. Este vorba de țări cu un nivel redus de răspândire, cum sunt Austria, Bulgaria, Grecia, și alte țări de la nivel european, unde este evident că și în baza evaluării care este aplicată și în alte țări, evaluarea pe care o face INSP o face pe baza unei metodologii, care este recomandată de la nivel european, este într-un fel normal să renunțăm la această măsură de izolare care creează probleme pentru foarte multe categorii de cetățeni”, declara premierul Ludovic Orban, în ședința în care avea să fie adoptată hotărârea privind măsurile și activitățile reluate din 15 mai.

De asemenea, mai spunea prim-ministrul, „traficul aerian cu toate aceste țări care sunt sub coeficientul de 5, pentru care nu va mai fi necesară izolarea la domiciliu, va putea fi reluat în baza hotărârii CNSU, pe baza evaluării făcute de INSP. Sigur că dacă sunt români care pleacă într-un sejur de 7 zile, ei când se întorc nu vor mai fi de izolare, cu condiția să se ducă într-una din țările care vor fi exceptate. Sigur că va fi pusă condiția ca numărul de zile petrecute de persoana care vine în România în țara care este sub coeficientul de 5 trebuie să fie de 14 zile sau să cumuleze 14 zile în una sau mai multe țări în care a stat și în care nivelul de răspândire a epidemiei nu este atât de larg”.