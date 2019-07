Cătălin Cherecheș, după ce ANI a sesizat Parchetul privind averea sa nejustificată: Am primit o donație din partea mamei mele de un milion și jumătate de euro

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, reacționază după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat parchetul pentru fals după ce a găsit o diferență nejustificată de aproape 3 milioane de lei între averea și veniturile acestuia.

Cherecheș a susținut că, în 2009, a primit de la mama lui o donație de un milion și jumătate de euro. De asemenea, edilul a acuzat că este vorba despre un dosar făcut împotriva sa, la presiuni.

"Vreau să-mi exprim regretul pentru doamna care lucrează la ANI, că a fost pusă în această situație și știu presiunile care au fost asupra ei, atât din zona de conducere a ANI, cât și din zona unei alte entități tot cu trei inițiale, SRI. E o chestiune foarte simplă. La un moment dat, actualul director, domnul Hellvig, considera că eu am avut vreun rol în a se i realiza lui de către ANI, când era ministru Dezvoltării, un astfel de dosar și bănuiesc că așa cum m-au băgat o dată în pușcărie... Domnul Hellvig consideră că eu am fost la baza acestei chestiuni, am avut discuții concrete. (...) I-am întrebat pe cei de la ANI care este acuzația, pentru că ai dreptul să depui niște documente, să te justifici. N-au avut nici atât bun simț, ca să nu mai zic că nu au respectat legea, ca să îmi spună care este acuzația", a declarat Cherecheș, la Antena 3, potrivit HotNews.ro.

"În 2009 am primit un dar, respectiv o donație din partea mamei mele de un milion și jumătate de euro. Această chestiune a fost verificată de către ANI în 2010. Mama mea avea banii în cont din vânzarea unui imobil și mi i-a transferat în numerar", a mai spus Cătălin Cherecheş.

Agenția Națională de Integritate a publicat un comunicat, prin intermediul căruia a anunțat că a sesizat comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj. De asemenea, instituția a sesizat Parchetul de pe lângă judecătoria Baia Mare pentru fals în declarații, în cazul unui pretins împrumut de 500.000 de euro, pe care l-ar fi acordat unei persoane.

ANI a precizat că a sesizat procurorii pentru că a observat mai multe informații false în declarațiile de avere ale primarului.