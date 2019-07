Cătălin Cherecheș poate fi considerat cel mai controversat edil din România, cu două dosare penale, ajuns în vizorul ANI, cu unul dintre mandate câștigate în timp ce se afla în arest preventiv și cu o inițiativă care l-a adus în atenția presei internaționale. Cherecheș pare că e susținut, totuși, de băimăreni. Sau cel puțin era în 2016, la ultimul scrutin la care a candidat. Chiar atunci a câștigat un nou mandat la Primăria Baia Mare, cu peste 70% (!), deși se afla... în arest.

Recent, el a ajuns iar pe primele pagini ale publicațiilor:

Procesul în care este acuzat de luare de mită a fost amânăt până pe 5 septembrie. În timpul termenului de joi, edilul din Baia Mare ar fi stat la Spitalul Județean din municipiu și ar fi părăsit unitatea medicală imediat ce judecătorul a constatat că banca apărării e goală și a amânat cauza, susțin jurnaliștii de la Atac la Cenzura. Primarul a fost foarte deranjat că jurnaliștii încearcă să afle mai multe informații și chiar l-a amenințat pe unul dintre ei: ”Să ţi dea Dumnezeu copilului tău ce minţi tu! Mizeria e multă şi o descopăr pas cu pas. Dar o şi curăţ. Stai liniştită. (...) Cât minţi, atât să primeşti şi tu, şi familia ta”.

Foto: Adevărul

Nu e deloc o perioadă fericită pentru edilul din Baia Mare. Are deja două dosare penale și, mai nou, inspectorii Agenției Naționale de Integritate au constatat că acesta nu poate justifica suma de 2,7 milioane de lei, prin urmare au sesizat procurorii. În apărarea sa, edilul a susținut că a primit o donaţie 1,5 milioane de euro de la mama lui: ”Pe parcursul a un an, un an şi ceva, mama mea mi-a acordat împrumuturi până la incidenţa sumei de 1,5 milioane de euro. În 2009, în baza unui contract notarial, respectiv a unui act notarial de donaţie, aceşti bani, 1,5 milioane de euro proveniți dintr-o vânzare a unui imobil, au fost certificați ca fiind donație”.

Foto: maramures.usr.ro

Nu este prima dată când vine cu această explicație. În declarația de avere din 2010, Cherecheș a scris că a fost împrumutat, în 2008, de mama sa tot cu 1,5 milioane de euro, dar ”manual, în numerar, ca între rude de gradul I”.

Toate acestea urmează unui luuung șir de scandaluri în care a fost implicat primarul din Baia Mare.

2011. Zidul ridicat de Cherecheș într-un cartier de romi ajunge subiect în presa internațională

În 2011, Cherecheș a devenit personaj principal într-un scandal care a depășit granițele țării și a ajuns chiar și-n presa internațională. Edilul a construit atunci un zid de trei metri, pentru a separa două blocuri cu locuințe sociale, locuite în principal de romi, de restul comunității. Încă de pe atunci au apărut primele discuţii despre un posibil caz de discriminare a romilor, municipalitatea replicând că zidul a fost ridicat, de fapt, pentru protejarea copiilor.

Foto: Adevărul

Curtea Supremă a decis că primarul trebuie să plătească o amendă de 6.000 de lei și să dărâme zidul. Cherecheș a plătit amenda chiar de a doua zi. Și atât. ”Cred că s-a ales o soluţie de compromis care să mulţumească ambele părţi. Amenda am plătit-o a doua zi după ce am primit-o, toate procesele având la abază anularea ei. Nu mai are niciun rost să discutăm pe această temă. Ce pot să vă spun cu siguranţă este că gardul va rămâne în picioare. Noi am primit o recomandare de-al demola această construcţie, nu vom urma această recomandare şi gata“, a declarat atunci Cătălin Cherecheş.

În 2014, zidul a fost pictat. Edilul a spus că zidul a fost "transformat într-o operă de artă" de către studenții de la Universitatea de Artă și Design din Cluj și, astfel, nu va mai putea fi demolat fără avizul Ministerului Culturii. Conducerea UAD Cluj s-a delimitat public, printr-un comunicat, de această acțiune.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video: Mugur Varzariu

Cum era de așteptat, zidul a atras atenția presei internaționale. Jurnaliști de la mai multe publicații străine au venit în Baia Mare să vadă cu ochii lor construcția. Printre ei, și reporterii televiziunii Al Jazeera English. „Este foarte interesant pentru noi să vedem povestea şi viaţa romilor de aici din România şi din Europa în general. Este ceva ce a atras multă atenţie şi este important pentru noi să vedem ce încearcă primarul să facă. Este controversat şi nou, dar noi suntem aici să încercăm să oferim un tratament echidistant. Primul lucru care ar fi de zis şi o poveste despre care s-a vorbit foarte mult este bazat pe aşa-zisul zid din zona Cuprom. Este evident că au fost multe relatări ireale, pentru că zidul nu este aşa de mare pe cât se povestea şi nici nu încercuieşte blocurile în modalitatea în care alţii spuneau“, a spus Simon McGregor, reporter Al Jazeera English .

În septembrie 2017, edilul a ieșit cu scandal din platoul unei emisiuni de pe Maramureș TV, iritat că moderatorul insistă pe potenţiala legătură dintre el şi liderul unei comunităţi de romi din Baia Mare. Maramureș TV a prezentat atunci și mai multe imagini din care reieșea că romii din zona Luminişului – Horea au fost mobilizaţi să iasă la vot.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video: Maramureș TV

2016. Un flagrant DNA și primul dosar penal

În mai 2016, după un flagrant organizat de DNA, Cherecheș Cătălin a fost trimis în judecată pentru luare de mită, în formă continuată, după ce ar fi primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei, pentru a susţine financiar clubul. A stat o vreme în arest preventiv, apoi în arest la domiciliu și, în final, a fost vizat de măsura controlului judiciar.

2016. Cherecheș, aflat în arest preventiv, câștigă Primăria Baia Mare cu peste 70% din voturi

În timp ce se afla în arest preventiv, culmea, Cherecheș a câștigat cu peste 70% un nou mandat de primar în Baia Mare. Cherecheș a fost scos din Penitenciarul Gherla din Cluj special pentru a depune jurământul. În faţa sediului Primăriei Baia Mare s-au adunat atunci sute de persoane, majoritatea pensionari, care l-au întâmpinat pe primar la sosire, iar pe parcursul ceremoniei au strigat; „Vrem să-l vedem”, „Libertate”, „Nu este criminal”, „Cherecheş nu uita, Baia Mare e a ta”. După o ceremonie de 15 minute, a fost dus cu escorta înapoi în arest. Cherecheş a mai fost învoit pentru a participa la mai multe slujbe religioase şi la înmormântarea arhiepiscopului Iustinian Chira. De fiecare dată a fost primit de zeci de simpatizanţi. Abia în mai 2017 el și-a putut relua funcția de primar, după ce Curtea de Apel Cluj i-a înlăturat definitiv restricția.

Foto: Inquam Photos / Ghiță Porumb

2016. Mama lui Cătălin Cherecheș devine parlamentar

La alegerile din decembrie 2016, Viorica Cherecheș, mama sa, a candidat pe listele PNL și a ajuns parlamentar. Viorica Cherecheș este medic de boli infecțioase și proprietar al unor terenuri și al unor proiecte imobiliare care au fost în atenția presei locale, ca și a procurorilor. În anul 2007, pe când Cătălin Cherecheș era consilier local PSD la Baia Mare, presa locală a scris despre aprobarea de către Consiliul local a unui proiect imobiliar rezidențial, ai cărui beneficiari erau Viorica Cherecheș și SC VDC Holding SRL, unde Cătălin Cherecheș avea 90% din acțiuni. Ansamblul rezidențial urma să fie ridicat pe locul unei foste fabrici de alcool. Locatarii din construcțiile învecinate au atacat în instanță și au avut câștig de cauză, astfel că a fost retrasă autorizația de construire. Între timp, Viorica Cherecheș a reușit să vândă proiectul, presa locală avansând prețul tranzacției ca fiind cuprins între 1,7 și 4,5 milioane euro. Procurorii anticorupție au deschis o anchetă în acest caz, suspectând că proiectul imobiliar ar fi fost votat în Consiliul Local Baia Mare, în urma unor presiuni, dar nu s-a emis vreo acuzație împotriva deputatului Cătălin Cherecheș.

Foto: Inquam Photos / Ghiță Porumb

2017. Cherecheș le bate obrazul celor din PSD că-și bat joc de pușcăriași

Pe 8 februarie 2017, Cătălin Cherecheș declara: ”Îmi pare rău că domnul Dragnea, domnul Grindeanu şi toţi cei din PSD şi-au bătut joc de soarta unor oameni, de soarta unor oameni care sunt în puşcării şi care, din păcate, unii dintre ei au trei, patru copii. Pentru 100 de lei fac câţiva ani de puşcărie şi care nu ar trebui să fie acolo. Şi-au bătut joc de situaţia juridică a unor oameni care au prezumţia de nevinovăţie şi care au fost stigmatizaţi din cauza demersului acesta prost făcut şi aberant făcut de către PSD”.

2018. Un primar cu dosar penal semnează inițiativa ”Fără penali în funcții publice”

Anul trecut, Cherecheș a intrat din nou în atenția presei după ce, deși avea un dosar penal, a semnat inițiativa USR „Fără penali în funcţii publice”. Deși a semnat-o, el a criticat inițiativa și, în replică, a lansat proiectul civic „Fără penali şi puturoşi în funcţii publice”: „Eu pot să fiu anchetat într-o sută de mii de dosare penale. Eu sunt un om corect. Comunitatea a și certificat acest lucru, alegându-mă cu peste 70% atunci când eram aruncat de structuri ale statului ampretate politic în pușcărie. Deja se și vede că această poveste a fost cusută cu ață albă”.

2018. Cherecheș, trimis în judecată în al doilea dosar

În septembrie 2018, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Călălin Cherecheș într-un al doilea dosar, ediul fiind acuzat de luare de mită, acte de comerţ incompatibile cu funcția, fals în declaraţii şi coruperea alegătorilor. Potrivit rechizitoriului, în anul 2013, Cherecheș a primit bani de la doi oameni de afaceri pentru a elibera o autorizaţie de acces a autovehiculelor de mare tonaj în Baia Mare. Potrivut DNA, Cherecheș ar mai fi minţit în declaraţia de avere şi ar fi oferit mită unui partid politic, pentru ca simpatizanţii acestuia să îl voteze la alegerile locale din 2012.

În martie 2019, Cherecheș a susținut la România TV că a fost călcat de hoți, dar aceștia nu i-au furat nimic. Prin urmare, el crede că, de fapt, au fost procurorii care au ceva cu el: "poate s-au grăbit cei de la DNA, au vrut să pună niște microfoane prin casă, dar eu sunt deja obișnuit. Nu îmi lipsește nimic. Mi-au spart ușa și atât. Au decuplat curentul electric, camerele video mai aveau câteva ore de autonomie, au așteptat să treacă acele ore și apoi au decupat ușa. La câte mi s-au întâmplat mie, aceasta este o chestiune banală. Nu au furat nimic”.