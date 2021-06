Cătălin Drulă a anunțat că proiectarea drumului de mare viteză Craiova - Lugoj a fost scoasă la licitație / CNAIR estimează că valoarea contractului va fi de 30 de milioane de euro (VIDEO)

Drumul de mare viteză Craiova - Lugoj a ajuns la licitația pentru proiectare. Se caută o firmă care să întocmească studiul de fezabilitate. Prima documentație va fi gata în aproximativ trei ani, informează B1 TV în cadrul știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

Ministrul Transporturilor anunță o „promisiune îndeplinită pentru Oltenia și Banat”. Cătălin Drulă vorbește despre drumul care leagă Craiova de Lugoj, pentru care compania națională de drumuri a reușit să lanseze licitația pentru proiectare. Puțin peste 150 de milioane de lei cu TVA sunt puși la bătaie.

„Craiova – Lugoj: promisiune îndeplinită pentru Oltenia și Banat. Licitația pentru proiectarea drumului de mare viteză Craiova-Lugoj a fost publicată azi pe SICAP. Câteva date: lungime estimată: 250km; licitația are la bază noul caiet de sarcini cu termene și plăți mult mai clare, care să nu mai rezulte în sincope la derulare”, a scris Cătălin Drulă, pe Facebook.

