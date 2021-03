Cătălin Drulă, despre protestatarii de la metrou: Am făcut un apel la ei să renunțe. Până la urmă, n-are rost să te duci la pușcărie pentru Rădoi (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, face apel la autoritățile responsabile să ia măsuri astfel încă să fie reluată circulația la metrou. Drulă susține că mulți dintre cei care au participat la protestul spontan de vineri sunt manipulați de liderul sindical Ion Rădoi și spune că adevărata miză a acțiunii are legătură cu ”banii pe care firma sindicatului îi încasează din chiriile de la spațiile comerciale”.

”Cer autorităților responsabile cu ordinea publică să restabilim ordinea și să restabilim circulația metroului bucureștean. Am avut discuții și cu domnul ministru Bode și susține același lucru, am discutat și cu premierul Cîțu. (...) Eu nu pot să știu ce vor face oamenii care determină acest blocaj, am făcut un apel la ei să renunțe. Până la urmă, n-are rost să te duci la pușcărie pentru Rădoi. (...)

Vom restabili legalitatea în spațiile de metrou. Este domeniul public, domeniul statului și este normal să nu fie administrat ca și cum ar fi proprietate privată. Statul trebuie să-și primească partea de chirie dacă acolo pot exăista niște spații în mod civilizat, dacă se resepectă regulile de siguranță, regulile ISU. Din 2018, de trei ani, contractul este expriat, firma sindicatului continuă să încaseze în mod ilegal această chirie, iar problema spațiilor comerciale de la metrou... toți miniștri o aruncă ca pe un cartof fierbinte mai departe”, a declarat Cătălin Drulă.

