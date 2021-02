Cătălin Drulă: Luăm măsuri la nivelul managementului companiilor. Nu mai putem avea găuri negre la infinit și pierderi. Avem un nou director la compania CFR Marfă (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat vineri că este nevoie de măsuri la nivelul managementul companiilor de stat. În acest sens, a anunțat că CFR Marfă are un nou director, în persoana lui Mihai Frăsinoiu. O conducere nouă are și compania de Aeroporturi București. Ministrul a insistat că este nevoie ca aceste companii să meargă ”către profesionalizare, către ajustări”.

”Am luat și luăm măsuri la nivelul managementului companiilor. Nu mai putem avea găuri negre la infinit și pierderi. Trebuie să avem o zonă de echilibru între venituri și cheltuieli. Am început și schimbările la nivel de management. Pot să vă anunț că avem un nou director la compania CFR Marfă, e vorba de domnul Mihai Frăsinoiu, un profesionist în domeniul feroviar, care are o sarcină dificilă, dar în care îl ajutăm și noi. Această companie trebuie să returneze un ajutor de stat enorm, mai ales prin pemalitățile și dobânzile acumulate, 3,8 miliarde de lei, dar împreună cu o echipă de profesioniști vrem să scoatem la liman această companie. O să fie schimbări și la Metrorex, de altfel directorul de acolo și-a prezentat renunțarea la mandat astăzi. Momentan a preluat cieva din conducere, temporar, delagerea de atribuții și vom avea un nou director general pe care îl vom anunța în perioada următoare. Avem o conducere nouă și la Consiliul de Administrație la Aeroporturi București. Se simte o adiere de schimbare și oamenii au înțeles că trebuie să mergem către profesionalizare, către ajustări. Anul trecut a fost unul greu pentru România, un an de pandemie. (...) În condițiile acestea nu e normal ca aceste companii de stat, în multe dintre ele s-au dat prime discreționare de milioane de lei, în altele s-a crescut masa salarială cu sute de milioane de lei, s-au crescut salariile cu aproape 20%. Lucrurile acestea încetează. În ceea ce privește managementul companiilor de stat din subordine (...), astea sunt liniile care ne duc acțiunea: profesionalism, eficiență, reformă”, a declarat Cătălin Drulă.

Bugetul pe 2021 al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost adoptat, vineri, în forma propusă de Guvern, de Comisiile reunite de buget-finanțe.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.