Cătălin Drulă, noul ministru al Transporturilor: „Cei 1.000 de kilometri din programul de guvernare includ proiecte care sunt în derulare și nu vor fi finalizaţi toţi în patru ani. Ar fi foarte frumos...”

Potrivit noului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, cei 1.000 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres prevăzuţi în programul de guvernare pentru a fi finalizați în perioada 2021 – 2024 nu vor fi realizați toţi în patru ani.

Cătălin Drulă, despre cei 1.000 de kilometri din programul de guvernare

„Ar fi foarte frumos, dar n-avem 1.000 încă la 30 de ani după Revoluţie, ca în 4 ani să-i avem. Cei 1.000 de kilometri, ca să clarific asta, din programul de guvernare includ proiecte care sunt în derulare, proiecte care au contracte semnate, dar sunt în fază de proiectare, proiecte care sunt în licitaţie şi nu au încă un contract semnat şi proiecte care vor fi semnate şi contractate. Nu sunt 1.000 de kilometri care vor fi finalizaţi până în 2024 toţi. O parte, da", a spus noul ministru al Transporturilor, la preluarea mandatului, punctând faptul că este foarte important să existe managerii şi specialiştii care sunt capabili să ducă aceste proiecte la capăt.



„Acum ştim că pe cele care sunt în execuţie de multe ori apar cauze care le întârzie. De exemplu, lotul care va fi inaugurat anul acesta, Sebeş-Turda lotul 2, este început în 2013. Nu intrăm în detalii de ce a durat 8 ani în loc de 18 luni. Nu e nici vina mea, nici vina domnului ministru Bode, dacă vă uitaţi că sunt 6 ani înainte.

Dar, dincolo de acest lucru, că este acest sport al kilometrilor de autostradă de care eu cel puţin din partea cealaltă privind m-am săturat până peste cap, important este să avem managerii şi oamenii care să ducă aceste proiecte, să se gândească la toate etapele, de expropriere, de relocări de utilităţi, să avem proiecte tehnic bine puse la punct sau dacă a fost un proiect mai slab la început pe care am licitat, ca să facem totuşi ceva în ţara asta că ar dura prea mult, să avem flexibilitatea în derulare, să acceptăm că nu e perfect proiectul nostru şi să acceptăm modificările care vin", a afirmat ministrul, menționând trei elemente esenţiale pentru realizarea programului de guvernare pe partea de transporturi: finanţarea, capacitatea administrativă şi priorităţile strategice.



„Îmi doresc, pentru asta o să mă lupt, nu pot să garantez acum, dar în programul de guvernare noi avem o viziune pe 10 ani şi avem o declaraţie de intenţie pe proiecte, pentru că am spus că sunt trei lucruri care sunt esenţiale ca să putem realiza acest program, acest salt în dezvoltarea infrastructurii din România: banii - dacă n-ar fi banii nu se pot plăti facturile şi nu putem face şi acesta este, sper, în momentul de faţă, sigur cu PNRR, cu fondurile europene. În al doilea rând, capacitatea administrativă. Degeaba semnez 30 de contracte dacă nu am echipa care să poată să le deruleze - şi aici ne vom concentra foarte mult în perioada următoare, este obiectivul nr. 1 pentru mine. Şi în al treilea rând, priorităţile strategice, planul pe care-l avem. El s-a schimbat de foarte multe ori. Din fericire, în ultimii ani, miniştrii transporturilor au înţeles - şi eu înţeleg la fel - să nu mai schimbe priorităţi sau nu schimbăm că autostrada se face pe aici sau pe dincolo, iar în programul de guvernare exact aceste priorităţi sunt prinse: trecerile carpatice, autostrăzile Moldovei, care pentru mine reprezintă un proiect foarte important şi mă bucur că s-a deschis un sector din Autostrada A7, cel care prezintă Varianta de Ocolire Bacău, dar trebuie să o facem pe toată de la sud la nord; Autostrada Transilvania, centurile Bucureştiului, Autostrada A0", a explicat Cătălin Drulă.

Noul Executiv îşi propune realizarea, în următorii patru ani, a unui număr de 1.000 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres, la care se adaugă 370 de kilometri de variante de ocolire.

Programul de guvernare vine şi cu propuneri de proiecte noi de investiţii prin programul de construcţie autostrăzi şi drumuri expres, printre care:

- Autostrada A8, Târgu Mureş - Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni (aproximativ 311 km) - 36 miliarde de lei,

- Autostrada A7, Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău - Paşcani - Suceava - Siret (421 km) - 8,2 miliarde de lei, fără TVA;

- Autostrada A13, Braşov - Bacău (160 km) - 8,8 miliarde de lei, fără TVA

- Autostrada A13, Sibiu - Braşov, în continuarea secţiunii Braşov - Bacău (125 km) - 7,1 miliarde de lei, fără TVA,

- rum expres Craiova - Piteşti (loturile 3 şi 4) - 1,3 miliarde de lei, fără TVA, valoare de atribuire a contractelor

- Drumurile expres din zona Dobrogei, a căror rentabilitate economică impune cu prioritate realizarea lor - proiecte în valoare de 11 miliarde de lei, fără TVA (drumuri expres Buzău - Brăila, Focşani - Brăila, Brăila - Tulcea, Constanţa - Tulcea, Tişiţa - Albiţa), din care se vor finaliza drumurile expres Buzău - Brăila şi Focşani - Brăila, în valoare de 3,2 miliarde de lei, fără TVA; drum expres Calafat - Lugoj şi reabilitarea/reparaţia capitală a 157 de poduri, considerate prin expertize tehnice drept necesităţi urgente de intervenţie

- Drum expres Sfântu Gheorghe - Ditrău, respectiv Sovata - Miercurea Ciuc.



Desigur, programul de guvernare prevede continuarea proiectelor în execuţie şi finalizarea acestora, respectiv: A3, Autostrada Transilvania (circa 155 de km) - 4,2 miliarde de lei, fără TVA - pregătirea implementării tronsonului Târgu Mureş - Braşov; A1, Autostrada Sibiu - Piteşti: accelerarea implementării Autostrăzii Sibiu - Piteşti, pe toate cele 5 secţiuni ale proiectului, fiind asigurată finanţarea nerambursabilă prin emiterea deciziei de finanţare de către Comisia Europeană - total investiţie 13,7 miliarde de lei, fără TVA - din care 2,3 miliarde de lei, fără TVA, pentru secţiunile 1 şi 5, pregătirea proiectului - legătura DN7C Curtea de Argeş - A1 (Secţiunea 5 Sibiu - Piteşti) - Râmnicu Vâlcea; A0, Autostrada de Centură a Municipiului Bucureşti (circa 100 km) - aproximativ 5 miliarde de lei, fără TVA; A10, Autostrada Sebeş - Turda - lotul 2 - 550 de milioane de lei, fără TVA (total loturile 1 şi 2 - 1,9 miliarde de lei, fără TVA); DX12, Drum expres Craiova - Piteşti (121 km) - 3,2 miliarde de lei, fără TVA; Drum expres Brăila - Galaţi (12 km) - 530 de milioane de lei, fără TVA; podul suspendat peste Dunăre de la Brăila - 1,9 miliarde de lei, fără TVA.

Taxele de pod de la Giurgiu și Fetești ar putea dispărea

După ce a fost întrebat dacă intenţionează să instituie taxă de autostradă, ministrul propus al Transporturilor a spus că se ia în calcul chiar ideea de a se scoate anumite taxe, cum este cea de la trecerea podului spre Bulgaria, de la Giurgiu sau cea de la Fetești:

„Nu intenţionez să pun taxă pe autostradă. În programul de guvernare avem ideea de a scoate o taxă, taxa de pod de la Giurgiu. Vreau să vorbim şi cu partea bulgară, n-aş vrea să luăm neapărat o decizie unilaterală, dar mi se pare că este o taxă anacronică. Acei bani de fapt sunt o formă de colectare pentru că am prins omul la înghesuială şi trebuie să treacă podul, nu are cum altcumva, dar ei nu se duc la întreţinere", a susţinut Drulă, care consideră că taxa de pod de la Giurgiu descurajează comerţul transfrontalier.

„Mi se pare cumva că taxa de la Giurgiu are şi efectul că descurajează un anumit tip de comerţ transfrontalier, de schimburi între ţări, de poli care ar putea să fie Giurgiu - Ruse. Deci, e o prioritate pe care am reuşit şi în negocierile cu celelalte partide să fie asumată de toată coaliţia: eliminarea acestei taxe, cu efectele benefice, în afară de faptul că nu se mai scot bani din buzunarele oamenilor, a transportatorilor şi că nu se mai stă la coadă pentru plătit taxa pe o parte.

Sper că şi pe partea cealaltă. Vreau să vorbesc şi cu colegii din partea bulgară, poate o facem împreună", a adăugat Cătălin Drulă.

În final, acesta a admis că dicuția se poate purta şi în privinţa celorlalte taxe de pod, cum ar fi cea de la Feteşti, pe autostrada A2 București – Constanța.