Cătălin Drulă: Vrem să aducem calea ferată care acum e în paragină la standardul ei constructiv. Să facem din nou de la București la Craiova cu trenul, nu 3 ore și 20 de minute, ca acum, ci 2 ore, cum făceam în 1985 (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, spune că fonduri din Programul Național de Redresare și Reziliență ar putea fi folosite pentru reînnoirea căii ferate. Practic, potrivit ministrului, ținta este „să facem din nou de la București la Craiova cu trenul, nu 3 ore și 20 de minute, ca în prezent, ci 2 ore, cum făceam în 1985”.

”Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), așa cum e gândit de Comisia Europeană, este un plan de investiții care trebuie să susțină reforme. La noi a întregi rețeaua de transport e o reformă în sine pentru că are consecințe în economie, consecințe sociale și am reușit să argumentăm asta și către Bruxelles. Sunt nevoi diferite în vestul și estul Europei. Încercăm să prindem o sumă mare reînnoirea căii ferate. Asta înseamnă că nu vorbim despre acele proiecte de construcție nouă, ci să aducem calea ferată care acum e în paragină la standardul ei constructiv, să facem din nou de la București la Craiova cu trenul, nu 3 ore și 20 de minute, ca în prezent, ci 2 ore, cum făceam în 1985. Poate pătrea puțin, ca țintă, dar eu cred că e esențial să ajungem la niște timpi decenți de parcurs, la un confort, ca să readucem călătorii pe calea ferată”, a spus ministrul Transporturilor.

