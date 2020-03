Cătălin Moroşanu l-a vizitat duminică pe Sergiu Ciobotariu, tânărul devenit cunoscut pe rețelele de socializare după ce a fost oprit de un echipaj de poliție în timp ce se deplasa călare, către maternitatea unde prietena sa a născut.

Tânărul are o situație socială precare, trăieşte la marginea municipiului Iaşi, în zona Dallas, într-o locuinţă improvizată.

Fapta lui Sergiu, „Tăticul călăreț” de la Iași, a ajuns și la urechile lui Cătălin Moroșanu și fratele său, Claudiu, care l-au vizitat sâmbătă și i-au adus mai multe produse alimentare.

Mai mult, Cătălin Moroșanu l-a vizitat din nou duminică pe Sergiu Ciobotariu. Într-un anunț publicat pe Facebook, Moroșanu a precizat că Mâine, la prima oră, Sergiu va merge la bancă și va avea un cont pe numele lui, unde urmează să fie virați banii de pe urma donațiile făcute de cei care au rămas impresionați de situația lui Sergiu Ciobotariu

“Salutare, prieteni! Sunt impresionat de numărul mare de mesaje de susținere și a celor care doresc să îi ofere o mână de ajutor lui Sergiu. Așa cum am promis, vă țin la curent cu evoluția situației lui Sergiu și a familiei lui.

Astăzi, i-am vizitat din nou pe Sergiu și pe familia lui și am discutat despre ce vom face în viitor. Mâine, la prima oră, Sergiu va merge la bancă și va avea un cont pe numele lui. Așa cum este normal. Acela va fi singurul cont al lui Sergiu.

El și familia lui sunt singurii care trebuie să beneficieze de toată suma depusă în acel cont, nu persoane intermediare. În cel mai scurt timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să îi găsim casa în care să se mute cu toții

Trebuie să înțelegeți că Sergiu trăiește într-o comunitate foarte săracă, iar presiunea asupra lui este enormă. Dacă vă doriți să oferiți ajutoare (haine, mâncare, etc), o puteți face pentru toți membrii acelei comunități, aflați într-o situație similară cu cea a lui Sergiu. La cât de multe mesaje am primit pentru ajutoare, nici nu ar putea să se folosească de toate hainele sau jucăriile. În plus, în aceste câteva zile, orice ban cash ar însemna o problemă pentru Sergiu, putând fi o țintă pentru diverși indivizi.

Fiindcă membrii comunității nu au niște locuințe ale lor și totodată o adresă exactă, vom încerca să identificăm un punct de colectare a tuturor pachetelor, iar de acolo să fie distribuite echitabil, în funcție de nevoi, tuturor locuitorilor acelei zone pentru a nu crea disensiuni”, a scris Cătălin Moroșanu pe Facebook.

Povestea sa a devenit virală pe rețelele de socializare. În plină carantină, a înfruntat restricțiile aduse de COVID-19 și a plecat pe cal, în Iași, pentru a-și vizita soția la spital, care tocmai îi adusese pe lume un al treilea copil.

Povestea tânărului a impresionat pe toată lumea, chiar și pe polițiști, care au considerat probabil că amendarea bărbatului ar fi în litera legii, dar nu și în spiritul ei, motiv pentru care l-au lăsat să plece doar cu un avertisment.

„M-a oprit poliția pe stradă. Nu mi-a dat niciunul nicio amendă, că i-am spus că sunt necăjit, nu am nicio posibilitate, nu am bani de taxi”, spunea Sergiu Ion Ciobotariu, după incident.