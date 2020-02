Cătălin Predoiu, despre Legile Justiției și Codurile Penale: Îmi mențin opțiunea de a nu le discuta în perioada electorală

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, propus să gestioneze în continuare acest portofoliu, a declarat, marți, în timpul audierii din comisiile de specialitate, că nu dorește ca legile justiției și Codurile penale să fie discutate în timpuil perioadei electorale. Predoiu susține că o dezbatere referitoare la repararea actelor normative, modificate în timpul guvernării PSD, ar trebui să aibă loc după alegeri, fie că vor fi la termen sau anticipate.

”Îmi mențin opțiunea de a nu le discuta în plină perioadă electorală, iar substanța dezbaterilor poate fi afectată. Vă solicit să amânăm aceste discuții până la încheierea campaniei electorale și a alegerilor, fie anticipate sau la termen”, a declarat Predoiu, în fața membrilor comisiilor reunite, referindu-se la legile justiției și Codurile Penale.

Totodată, ministrul propus pentru Justiție a atras atenția asupra faptului că schemele de personal din justiție sunt incomplet acoperite, dotările tehnice lipsesc.

Așa se face că, în ultimii ani, crima organizată s-a modernizat mai mult decât parchetele, a subliniat Predoiu.

De asemenea, ministrul a declarat că au fost realizate doar 24% dintre cele 153 de măsuri prevăzuite în strategia până în 2020.

În timpul audierii, Cătălin Predoiu s-a referit și la sistemul de salariazare din domeniul justiției, precizând că ”e nevoie de ordine”.

”E nevoie de o lege salarială destinată exclusiv puterii judecătorești, corelată cu întreg sistemul de salarizare din sistemul public”, a spus Predoiu, precizând, în același timp că ”pensionările anticipate au devenit o vulnerabilitate pentru justiție”.

În ceea ce privește realizările din cele trei luni de mandat pe care le-a petrecut în funtea Ministerului, Cătălin Predoiu a vorbit despre abrogarea legii recursului compensatoriu.

Am primit o infogramă de la Consiliul Europei legată de îngrijorarea foarte mare legată de iminenta abrogare a recursului compensatoriu și persistența condițiilor precare din penitenciare, sub standardele CEDO.

Ca urmare, am dat semnalul public că nu putem abroga recursul compensatoriu fără să punem altceva în loc. Acest mesaj a fost bine primit la Strasbourg, dar a fost distorsionat politic în țară. Personal, ca deputat, am votat pentru abrogare. Personal, am fost la Strasbourg unde s-a schimbat din sală textul din rezoluție într-o recomandare.

Întors în țară, am elaborat măsurile pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciare.

Am trimis o scrisoare la CEDO în care am descris parcursul. Ieri am primit un răspuns încurajator”, a spus Cătălin Predoiu.

De asemenea, ministrul propus pentru Justiție s-a referit la desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

”Desființarea Secției rămâne un obiectiv. Am promis că nu voi face desființarea prin OUG, ceea ce am și făcut. Am inițiat însă un memorandum aprobat în Guvern, pe baza căruia am elaborat un proiect de lege care a fost trimis spre avizare la CSM”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Audierea miniștrilor propuși pentru a face parte din Cabinetul Orban II continuă, marți, la Parlament. În fața membrilor comisiilor de specialitate reunite se prezintă cei propuși să preia portofoliile de la Economie, Dezvoltare, Sport, Justiţie, Educaţie, Externe şi Cultură.

Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul Economiei a primit aviz pozitiv după audierea de marți.

Pe de altă parte, Ion Ștefan, propus la Dezvoltare, și Ionuț Stroe, propus la Ministerul Tineretului și Sportului au primit aviz negativ.