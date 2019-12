Ministrul Justiție nu este de acord cu pensiile speciale ale magistraților. Cătălin Predoiu susține că veniturile magistraților sunt unul dintre motivele pentru care au dus la criza din justiție.

"Vom fi deschiși spre dialog ca întotdeauna. Am avut o relație deschisă cu grefierii în ceea ce privește politica legislativă. Eu îi invit să aibă răbdare până avem această discuție. Dincolo de acest aspect, trăim momente dificile datorită unor cauze pe care nu acest guvern le-a generat. Acest guvern încearcă să scoată țara dintr-un impas în ceea ce privește legislativul praf, avem răbdare, vom avea dialog. Vom găsi soluții, nu se poate face.

Aceeași politică o voi avea și spre CSM, le voi asculta punctele de vedere, dar subliniez că sunt solidar cu premierul. Aceste cauze vin din trecut. Sunt multe lucruri care au cauzat această criză, poate și frământările din sistemul de justiție, poate și excesele din sistem legate de salarii", a declarat Predoiu, miercuri, înainte de ședința Consiliului Superior al Magistraturii.

„Este o problemă care afectează pe toată lumea, nu numai pentru cei care moștenesc această situație. O moștenire îi privește pe moștenitori, de data aceasta privește pe toată lumea. «Cadoul» făcut de trei ani de proastă guvernare PSD afectează pe toți. După cum știți, este o discuție la nivelul Parlamentului. Poziția mea va fi ca cea a guvernului din care fac parte”, a mai spus Cătălin Prediou.

Declarațiile ministrului vin în contextul în care grefierii protestează miercuri, începând cu ora 10.00, față de eliminarea pensiilor speciale şi pentru personalul auxiliar din justiţie. Peste 6.000 de grefieri se vor aduna în fața instanțelor și parchetelor chiar în timp ce deputații dezbat legea privind eliminarea pensiilor speciale. Astfel, ședințele de judecată vor fi suspendate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.