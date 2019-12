Cătălin Predoiu, despre sentința din dosarul Țăndărei: ”Ceva nu pare să fie în regulă acolo. E clar că sunt probleme în justiția noastră” (VIDEO)

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat, marți dimineață, că ceva nu pare a fi în regulă în legătură cu sentința din cazul Țăndărei, unde instanța din România a decis, definitiv, achitarea tuturor celor 25 de inculpați din dosarul în care erau acuzați că au traficat sute de minori.

"Am fost și eu impresionat emoțional, nu pot fi multe explicații acolo, ceva nu pare să fie în regulă acolo. Și un expert în materie de anchete penale s-a exprimat acolo. E clar că sunt probleme în justiția noastră, de asta ne chinuim să ducem reforma din Ministerul Public. Am de gând să fac tot ce ține de Ministerul Justiției pentru a rezolva problemele legate de logistică pentru a confrunta acest fenomen extrem de periculos care este traficul de ființe umane. Problema este foarte simplă și nu mai poate fi neglijată. Trebuie să punem la punct tot ce înseamnă numiri la Ministerul Public pentru a ne ocupa de tot ce înseamnă dosare de trafic", a declarat Cătălin Predoiu.

Toţi cei 25 de inculpaţi, acuzaţi că au traficat sute de minori au fost achitaţi definitiv de către Curtea de Apel Târgu Mureş. Început în 2008, în acest dosar, sute de poliţişti români şi britanici au lucrat împreună, însă în timp ce în Marea Britanie au fost condamnaţi 120 de oameni, în România nu a fost condamnat niciunul.

După mai bine de nouă ani de procese întârziate, cei 25 de oameni acuzați că au traficat aproape 200 de copii din Țăndărei în Marea Britanie sunt liberi. Iar motivul invocat de magistraţii de la Curtea de Apel Mureş, care au dat decizia, este incredibil: fapta nu există.

Şi pentru ca tacâmul să fie complet, avocaţii inculpaţilor au anunţat că aceştia vor cere daune la CEDO pentru lunile în care au stat în arest preventiv și pentru cheltuielile de judecată.

Decizia vine după ce în luna februarie, toţi inculpații ori au fost achitaţi în primă instanță, ori judecătorii au constatat că faptele s-au prescris după ce procesul a fost tergiversat vreme de nouă ani. Șase ani a stat numai la Tribunalul Harghita, unde au fost 53 de termene.

Cazul Ţăndărei a fost prezentat de autorităţile din România în 2010. Aflam atunci că 181 de copii romi au fost trimişi în Marea Britanie, unde erau folosiţi la cerşetorie şi furturi.

Imaginile cu mascaţii care spărgeau uşile palatelor din Ţăndărei în căutare de traficanţi de copii au făcut încojurul lumii. A fost primul caz de trafic de minori investigat de poliţiştii români şi englezi.

Însă în timp ce la noi toţi cei acuzaţi au scăpat, în Marea Britanie, 120 de traficanţi au fost prinşi şi aruncaţi în închisoare.

După ce cazul a ajuns în Parlamentul European, în 2011, Uniunea Europeană a adoptat o directivă care a redefinit exploatarea copiilor la cerşit şi furat ca fiind o formă de muncă forţată, de sclavie. Directiva a fost adoptată de toate statele membre, prin urmare şi de România.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.