Predoiu, despre pensionarea anticipată a magistraților: Anul viitor vom face studii foarte temeinice, să vedem dacă sistemul va fi pus în pericol de pensionări în masă (VIDEO)

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a declarat că anul viitor vrea discuții foarte serioase și analize temeinice pentru a vedea dacă pensionarea anticipată a magistraților va afecta sistemul judiciar. Între timp, Guvernul PNL își va asuma răspunderea în Parlament pentru un pachet de legi, care include și prorogarea pensionarii anticipate a magistraților.

„Cred că e important să prorogăm această discuție și, pe parcursul anului, să facem studii foarte temeinice dacă sistemul va fi pus în pericol de pensionări în masă”, a declarat, marți dimineață, Cătălin Predoiu.

PNL a decis, luni, în cadrul Biroului Executiv al partidului, că marți va sesiza Parlamentul cu privire la angajarea răspunderii pe trei pachete de legi. Unul dintre pachete vizează Legile Justiției, partea referitoare la prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, cea despre creșterea numarului de judecatori în completele de judecată de la 2 la 3 și partea legată de vechimea pentru accederea în CSM.

