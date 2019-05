Cătălin Rădulescu, după condamnarea lui Dragnea: Eu îi rog pe medicii care au primit de patru ori salariul să îl dea înapoi sau să plece din țară. Dați în cap, violați că de azi ăsta e trendul în România (VIDEO)

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a răbufnit după anunțul condamnării lui Liviu Dragnea la închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

Rădulescu a lansat un atac extrem de dur la adresa opoziției.

”Dacă dumneavoastră credeți că toate măsurile pe care le-am luat noi PSD în decursul acestor 2 ani de zile și pentru fermieri și pentru pensionari și pentru profesori și pentru medici și pentru tot, dacă măsurile nu au fost bune atunci toți oamenii aceștia ar trebui să refuze măsurile noastre și să meargă pe măsurile propuse de PNL și USR. Eu îi rog pe medicii care au primit de patru ori salariul să îl dea înapoi sau să plece din țară cum plecau până acum din cauza salariului, profesorii să meargă să muncească la fructe pentru că înseamnă că nu au fost mulțumiți de măririle salariale, pensionarii la fel să voteze USR și pe cei care au votat care au ieșit acum, fermierii să dea înapoi subvenția la USR pentru că oricum o să li se ia înapoi și hai să vedem cum o să trăiască cu aceste partide. Dacă o să le placă ce măsuri vor propune USR și PNL să stea cu ei nu este nici un fel de problemă. (...)

Dați în cap, violați că de azi ăsta e trendul în România (...) Nu am crezut niciodată în justiție independentă, dacă e nevoie plecăm noi din țară, plecăm și rămâneți voi în țară cu securiștii", a spus Cătălin Rădulescu.

Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, de Instanța Supremă, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

